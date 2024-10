Mali: Le Mali veut s'inspirer de l'expertise marocaine dans le secteur de l'élevage (Ministre)

Rabat — Le Mali aspire à tirer parti de l'expérience marocaine "riche" dans le domaine de l'élevage afin de développer des chevaux compétitifs capables de briller sur la scène internationale, a indique jeudi à Rabat, le ministre de l'Élevage et de la Pêche de la République du Mali, Youba Bah.

Lors d'entretiens menés avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, M. Bah, en visite officielle au Maroc, a ajouté que cette rencontre constitue une opportunité pour renforcer les échanges bilatéraux, en particulier dans les domaines de l'insémination artificielle, de la gestion des haras, et de la formation professionnelle dans le secteur équestre.

De son côté, M. Sadiki a souligné que la filière cheval au Maroc est bien structurée, intégrant des activités telles que les courses hippiques et l'art équestre traditionnel du Tbourida, qui jouent un rôle clé dans la promotion de l'élevage équin, en particulier chez les petits éleveurs.

Par ailleurs, le ministre a mis en avant le rôle central de la Société Royale d'Encouragement du Cheval (SOREC), qui pilote le développement des courses hippiques et des infrastructures équestres à l'échelle nationale, tout en favorisant l'internationalisation de cette filière.

En plus des discussions sur les perspectives de renforcement de la coopération dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne le développement de l'élevage, l'amélioration génétique des bovins, et l'essor de l'élevage équin, les deux ministres ont échangé sur de nouvelles pistes de collaboration en matière d'agriculture et de sécurité sanitaire.

Les deux parties se sont félicitées des actions menées conjointement depuis plusieurs années dans le domaine agricole, soldées par des réalisations concrètes et louables. Ils ont également souligné l'excellence de la coopération bilatérale qui lie les deux pays et exprimé leur volonté de hisser leur niveau de partenariat dans le domaine agricole.

S'inscrivant dans le cadre de la promotion des liens de coopération bilatérale entre le Maroc et la République du Mali, cette rencontre vise le développement des relations économiques et le renforcement de la coopération dans le domaine agricole.

La coopération maroco-malienne dans le domaine agricole s'est renforcée avec la visite Royale en Afrique en février 2014, marquée par la signature d'un accord de coopération portant sur le domaine de l'élevage et l'amélioration génétique du cheptel bovin.

En outre, un protocole de partenariat dans le domaine du cheval a été signé en octobre 2022 entre la société du Pari Mutuel Urbain du Mali "PMU-MALI" et la SOREC, portant sur l'amélioration génétique de la race chevaline au Mali, la formation et l'échange d'expertise.