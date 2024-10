Afrique: Salé - rencontre autour du livre 'Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légendes' de Mouna Hachim

Salé — Une rencontre a eu lieu, jeudi à la Fondation Abou Bakr El Kadiri pour la Culture à Salé, avec l'écrivaine et chercheuse en histoire et en anthropologie, Mouna Hachim, autour de son dernier ouvrage "Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légendes", en présence d'une pléiade d'écrivains et d'intellectuels.

Publié en langue française aux éditions Sochepress, avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, cet ouvrage de 387 pages en format moyen, constitue un dictionnaire pratique et exhaustif comprenant plus de 460 entrées lexicales couvrant les noms de toutes les villes et villages à travers le territoire national, tout en explicitant leurs liens linguistiques, historiques et anthropologiques.

À travers ce livre, l'auteure cherche à présenter les éléments essentiels permettant au plus grand nombre de lecteurs d'appréhender l'histoire du Maroc sous l'angle de la toponymie, en explorant l'histoire des dénominations, la géographie, les modes de vie, la mémoire et les civilisations successives de ces agglomérations humaines. L'auteure a enrichi son ouvrage d'un ensemble de récits mythologiques et de contes populaires fascinants.

Dans une déclaration à la MAP, Mouna Hachim a souligné que "le grand intérêt qu'elle porte à la question identitaire dans sa relation avec l'histoire constitue une motivation fondamentale pour ses recherches dans le cadre de son projet intellectuel", indiquant que "l'ouvrage sur les villes et villages du Maroc représente une étape supplémentaire dans ce projet visant à mettre en lumière la profondeur historique de la civilisation marocaine à travers une documentation précise des événements réels et leurs dimensions mythologiques".

L'écrivaine a ajouté que ce livre est le fruit d'intenses travaux de recherche menés durant des années, lui permettant d'explorer d'autres aspects de l'histoire du Maroc, expliquant que "les toponymes, qu'ils aient conservé leur forme originelle ou qu'ils aient subi des modifications au fil des siècles, constituent une part importante du processus de formation identitaire".

Mouna Hachim est une romancière et chercheuse en histoire, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en littérature comparée de l'Université Hassan II de Casablanca. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont "Les enfants de la Chaouia", "Dictionnaire des noms de famille marocains", "L'histoire fascinante du Maroc", "Les manuscrits perdus", et "Ibn Toumert ou les derniers jours des voilés".

L'écrivaine a participé à des émissions radiophoniques et télévisées documentaires axées sur le patrimoine culturel et architectural, la généalogie et les patronymes au Maroc.