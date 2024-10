Madagascar: Les six lauréats primés hier - Concours Médias pour les aires protégées

Les six nouveaux lauréats de la deuxième édition du concours destiné aux médias pour les aires protégées ont été primés hier dans les locaux de la Cité des cultures Antaninarenina.

Ce concours à l'initiative de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM), un fonds fiduciaire privé malgache dédié à la conservation de la biodiversité de Madagascar, a été organisé en partenariat avec le programme Varuna, financé par l'Agence française de développement et mis en oeuvre par Expertise France, le projet le Varuna Sciences de la durabilité de l'IRD et le REMAPSEN Madagascar, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement à Madagascar.

Les six journalistes lauréats ont chacun reçu une enveloppe de 3,5 millions d'ariary assortie d'une formation pour réaliser le projet de reportage qu'ils ont soumis au concours, qui en rappel devait tourner autour du thème « Les jeunes héros de la conservation ». Ils ont pu présenter leur projet et faire dans la foulée un plaidoyer pour les jeunes forestiers et patrouilleurs de forêt, ou les communautés dans lesquelles ils se sont immergés hier, avant de recevoir leur trophée.

Ces reportages à caractère immersif ont pour objectif de faire vivre la réalité des communautés vivant dans ces aires protégées, les pressions et menaces qui pèsent sur la biodiversité dans les aires protégées choisies et d'interpeller sur l'urgence des actions particulières pour les préserver. Il en découle que ces jeunes héros de la conservation bravent l'incompréhension de leur communauté et les aléas climatiques au péril de leur vie quelquefois, au prix de très grands sacrifices, pour assurer, avec le peu de moyens qu'ils ont, la protection de leur forêt. Ils ont besoin de tout soutien possible.

Les reportages seront diffusés ultérieurement sur les supports ou canaux de diffusion du choix des candidats, dans le but aussi d'attirer l'attention des décideurs sur l'impact de ces jeunes personnes sur la conservation de notre patrimoine naturel qui est de toute évidence en péril pour différentes raisons.