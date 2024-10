Madagascar: Antsirabe - Un policier décède dans un accident de la route

Un grave accident s'est produit hier matin, vers 4 heures, à Sahalombo, à l'ouest de Tsivatrinikamo, Antsirabe. Une voiture 4x4 roulant à vive allure a quitté la route, terminant sa course sur le côté droit après avoir percuté un poteau. Le véhicule s'est retourné, immobilisé sur ses quatre roues en l'air. Le conducteur, un policier, est mort sur le coup, coincé entre le volant et son siège. Les secours n'ont pu que constater son décès.

Cinq autres passagers, blessés lors de l'accident, ont été extraits du véhicule par les secouristes et transportés à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins. Selon les premières informations recueillies auprès des forces de l'ordre, le conducteur souffrait vraisemblablement d'un manque de sommeil, ce qui serait à l'origine de l'accident. Le groupe venait de Morondava, et selon les témoignages, ils ne se sont arrêtés qu'une seule fois pour dîner durant le trajet. L'accident s'est produit à l'aube, alors qu'ils approchaient d'Antsirabe.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Toutefois, les autorités locales pointent déjà la fatigue et l'excès de vitesse comme principales causes.

Ce tragique événement survient alors qu'un autre accident de la route a été signalé le même jour sur la RN7 à Ambohibary Sambaina. Un taxi-brousse de marque TATA, venant d'Ambovombe, a fait une sortie de route et a fini dans une rizière. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer, mais plusieurs passagers ont été blessés et transportés à l'hôpital. Ici aussi, la fatigue du conducteur est mise en cause, ayant conduit sans pause depuis Ambovombe.

Ces accidents illustrent une nouvelle fois la dangerosité des trajets sur les routes nationales, souvent marqués par des excès de vitesse, la fatigue des conducteurs, et parfois des infrastructures routières en mauvais état. Les forces de l'ordre rappellent l'importance de faire des pauses régulières lors de longs trajets pour éviter de nouveaux drames.