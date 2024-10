Congo-Brazzaville: 7e ART - Journée portes ouvertes du cinéma à l'IFC

Organisée par Forge production en partenariat avec Mbongui Art Photo, cette journée exceptionnelle dédiée au cinéma congolais, qui se tiendra le vendredi 18 octobre à l'institut français du Congo, est une opportunité unique pour les jeunes talents cinéastes congolais de rencontrer, d'échanger des idées avec les professionnels du cinéma afin d'explorer toutes les étapes de la création cinématographique, de l'idée à la réalisation.

Sur le thème "Expériences et perspectives cinématographiques" avec comme intervenants Armel Luyzo Mboumba, producteur des films ; Thérance Ralff Lhyliann, auteur-réalisateur de documentaires ; Ori Huchi Kozia, réalisateur de fiction ; Koussiama Gouadi Bizimbou, expert en contrats cinématographiques ; Dr Maye Dieudonné , enseignant en cinéma, à travers des sessions de pitch, des tables-rondes et débats, il sera question de discuter des sujets clés tels que la production cinématographique, les relations entre acteurs , réalisateurs et producteurs, ainsi que la constitution d'un dossier artistique solide.

« Grâce au soutien de nos partenaires, l'Institut français du Congo qui nous offre l'opportunité d'organiser cet évènement dans un cadre culturel exceptionnel, et l'Union européenne, nous vous proposons une journée riche en apprentissage, en échanges et en collaborations créatives », a déclaré Armel Luyzo Mboumba, l'un des organisateurs de l'évènement.

L'objectif visé à travers cette initiative est de favoriser les échanges avec un public passionné de cinéma et partager les expériences pour pouvoir inspirer les jeunes talents dans le domaine du cinéma. Il sera aussi une occasion pour les participants, à travers leurs sessions de pitch, d'aborder, de présenter et de défendre leurs idées de manière plus efficace et convaincante. En outre, cette journée s'inscrit dans la programmation de l'Institut français du Congo pour soutenir le développement du secteur du 7eart au Congo, tout en offrant une plateforme d'apprentissage et de réseautage aux jeunes talents émergents.

« L'idée de cette initiative est née de notre conviction profonde que Brazzaville et le Congo possèdent un potentiel exceptionnel dans le cinéma numérique. Face à l'évolution rapide des technologies et aux défis émergents, nous avons ressenti le besoin urgent de créer un centre de formation qui offre aux jeunes des compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine en plein transformation. Nous avons conçu ce projet pour fournir une formation moderne et approfondie tout en célébrant et préservant notre patrimoine culturel.

En inaugurant ce centre, nous visons à préparer la prochaine génération de professionnels et à stimuler une révolution créative locales », a renchéri Armel Luyzo Mboumba car, a-t-dit , un certain nombre de stratégies sont mises en place pour la pérennisation de cette initiative, à savoir l'organisation des évènements exclusifs, offrir des équipements modernes pour améliorer l'expérience en salle, exploiter le marketing digital, tout en utilisant les réseaux sociaux, les campagnes interactives et les contenus engageants pour promouvoir les films.

Aussi sera-t-il question pour eux d'établir des partenariats et collaborations avec les entrepreneurs locaux, les influenceurs, les médias pour étendre la portée de leur vision et d'attirer de nouveaux spectateurs, encourager la participation communautaire en organisant des ateliers, la projection des films communautaires et des évènements de réseautage pour impliquer les communautés locales ; optimiser l'accessibilité avec des projections en ligne, des sous-titres et des options multilingues pour atteindre un public plus large ;

créer des espaces d'échanges où les jeunes pourraient interagir avec les professionnels du cinéma, partager leurs expériences et recevoir des conseils pour leurs projets futurs et les former dans les domaines de la scénarisation, la réalisation, la production et la post-production. « En offrant une formation de pointe et des ressources modernes, nous visons à former une nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés dans le domaine du cinéma et du numérique.

Cela contribuera à renforcer le secteur créatif local, à stimuler l'innovation et accroître l'employabilité des jeunes. Nous espérons que Forge deviendra un centre d'excellence régional, attirant les talents et des projets internationaux, tout en promouvant la culture congolaise sur la scène mondiale », a-t-il expliqué.