Afrique: Eliminatoires Chan 2024 - Le Congo va en découdre avec la Guinée équatoriale

La Confédération africaine de football a procédé, le 9 octobre, au tirage au sort de la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) qui va se disputer du 1er au 28 février 2025 pour la première fois dans trois pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Dans la course à la qualification, les Diables rouges du Congo retrouveront une vieille connaissance : le Nzalang nacional de la Guinée équatoriale.

Le match aller se jouera entre le 20 et 22 décembre en terre équato-guinéenne et le retour le 29 décembre à Brazzaville. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase finale du Chan. Le Congo et la Guinée équatoriale se sont affrontés lors des éliminatoires du Chan 2020. Les Diables rouges avaient réussi à accrocher la Guinée équatoriale chez elle 2-2 avant de s'imposer à Brazzaville 1-0 et se qualifier pour le Chan.

La première participation du Congo à cette compétition remonte à 2014 en Afrique du Sud. Après avoir manqué l'édition du Rwanda en 2016, les Diables rouges n'ont plus manqué une phase finale du Chan. En 2018 et 2020, ils se sont arrêtés à l'étape des quarts de finale après les séances des tirs au but respectivement contre la Libye et le Mali. Lors de la dernière édition au Cameroun en 2022, le Congo avait été éliminé dès le premier tour dans une poule à trois équipes. La défaite contre le Cameroun 0-1 dès l'entame avait rendu l'équation plus compliquée malgré le nul contre le Niger.

C'est donc une cinquième participation que le Congo doit chercher. A condition de mettre d'abord de l'ordre dans la crise créée par la mauvaise interprétation des statuts de la Fédération congolaise de football. Le comité ad hoc s'est installé au siège de la Fécofoot alors qu'il n'est pas légitime auprès de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football. En cas d'une éventuelle sanction, la Guinée équatoriale passera haut les mains.

Outre la confrontation Guinée équatoriale-Congo, la République centrafricaine affronte le Cameroun et le Tchad sera aux prises à la République démocratique du Congo. Dans la zone UFOA A, la Sierra Leone affronte le Libéria au premier tour. Le vainqueur croisera le Sénégal. La Mauritanie affronte le Mali et la Guinée sera aux prises à la Guinée-Bissau.

Dans la zone UFOA B, le Togo jouera contre le Bénin et le vainqueur affrontera au second tour le Niger. La Côte d'Ivoire recevra le Burkina Faso et le choc Ghana-Nigeria est au menu. Dans la zone Cecafa, la Somalie affronte le Burundi. Le vainqueur va se mesurer avec l'Ouganda. L'Ethiopie joue contre l'Erythrée et le vainqueur croisera celui du Soudan-Tanzanie puis le Soudan du Sud accueille le Kenya pour affronter soit le Djibouti et le Rwanda au tour suivant.

Dans la zone Cosafa, le Zimbabwe joue contre Eswatini. Le vainqueur cherchera sa qualification devant Madagascar. Le Lesotho sera aux prises à la Namibie. Le vainqueur affronte l'Angola et le Mozambique croisera la Zambie.