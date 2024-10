Congo-Brazzaville: Adéquation formation/emploi - Plus de 1500 jeunes ciblés par le projet Mosala

Le ministre de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a lancé, le 10 octobre, en présence de plusieurs partenaires et autres autorités congolaises le projet d'inclusion socio-économique des jeunes Congolais dénommé « Mosala » ou le travail en français.

Le projet Mosala qui est financé par l'Agence française de développement et la délégation de l'Union européenne à hauteur de 6.7 milliards de FCFA sera exécuté pendant cinq ans au profit de la jeunesse congolaise. Il vise à renforcer l'adéquation formation-emploi, à améliorer l'employabilité des jeunes, à réduire les inégalités de genre et à maintenir les jeunes dans un emploi décent.

La mise en pratique de ce projet pourra impacter près de 5 000 jeunes dont 50% des femmes. Mosala est mis en oeuvre par le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi à travers le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage et l'Agence congolaise pour l'emploi.

Les associations, les regroupements patronaux et institutions de formations sont aussi partenaires. « La mise en oeuvre du projet Mosala est un acte significatif dans la prise en charge des préoccupations de notre jeunesse.

En effet, le projet Mosala a pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles et les performances des structures de service public, d'améliorer la disponibilité, la pertinence et la qualité de l'offre de formation publique en adéquation avec les perspectives d'insertion des jeunes, en particulier les femmes. Il sera question de les informer, les orienter dans leur choix de formation et les accompagner dans leur processus d'insertion professionnelle », a déclaré Hugues Ngouélondélé.

En même temps, il y a eu inauguration du village Mossala qui permet à plusieurs entreprises et structures privées d'exposer leurs produits, du 10 au 12 octobre, au Palais des congrès.

Cela marque également le début du carnaval Mosala qui va parcourir plusieurs départements du Congo afin de vulgariser ce projet. Selon le premier conseiller à la délégation de l'Union européenne, Bondo Tshiani, les enjeux de ce projet vise, entre autres, à préparer la jeunesse à se lancer dans le monde du travail en leur offrant les possibilités d'apprendre et de travailler.

« Ma satisfaction est d'autant plus grande que ce lancement s'inscrit dans le contexte de l'initiative 2024, année de la jeunesse congolaise qui vise à répondre efficacement aux aspirations des jeunes et à les préparer à relever les défis qui les attendent. La jeunesse joue un rôle crucial dans le progrès et la prospérité de la société, ainsi que dans la construction d'un Etat fort et d'une grande nation. Elle n'est pas simplement une étape de la vie, mais une période de passion, d'énergie et de créativité, un moment où les rêves prennent forme », a-t-il indiqué.

Il sera question de faciliter la divulgation de l'information sur l'emploi avant de les orienter sur les métiers dont la demande est forte. Des jeunes demandeurs d'emploi et porteurs de projet qui souhaitent bénéficier des services de Mosala s'inscrivent déjà auprès des différents stands disponibles au village Mosala.

D'ailleurs, le point focal de ce projet, Karine Mombouli, a expliqué que tout est mis en place pour répondre aux besoins des jeunes Congolais dont les femmes qui auront une place de choix. Ce projet interviendra dans plsieurs secteurs dont les plus importants seront les trois secteurs-clés du Programme national de développement 2022-2026 : le numérique, l'écotourisme, l'agriculture et la logistique.

Pour sa part, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a focalisé son intervention sur la jeunesse. Elle leur a invité à jouer pleinement leur rôle puisque la France est au côté du Congo à travers des partenariats gagnant-gagnant.

« En cette année de la jeunesse, l'objectif de Mosala est d'offrir aux jeunes Congolais et Congolaises de nouvelles opportunités de formation et d'insertion dans le monde du travail. Vous devez créer de la richesse.

Notre ambition est d'être aux côtés des incubateurs. Votre génération, c'est le numérique, l'intelligence artificielle. Ce n'est plus nôtre temps alors projetez-vous dans l'avenir », a-t-elle signifié. Mosala veut faire de la jeunesse congolaise un moteur du changement. C'est une occasion pour renforcer l'employabilité des jeunes et réduire les inégalités de genre.