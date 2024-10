Congo-Brazzaville: Urbanisme - L'Université Denis-Sassou-N'Guesso édifie sur les habitats durables au pays

A la faveur de la Journée mondiale de l'habitat célébrée le premier lundi d'octobre de chaque année, le Dr Narcisse Malanda a animé, le 7 octobre, à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) une conférence-débat sur les perspectives de construction des habitats durables au Congo.

Les délégués de l'ONU-Habitat, les architectes, ingénieurs et les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics (ISAUBTP) ont été sensibilisés aux concepts habitats durables qui inclut les notions : coûts abordables, position du soleil, aération et prise en compte des aspects du milieu social, les interactions environnementales et écologiques.

Selon le conférencier, l'habitat durable désigne un milieu bâti, dont les habitations qui le composent contribuent au développement de collectivités viables. Au-delà du caractère écologique des bâtiments, la notion d'habitat durable fait référence à un cadre de vie confortable et attrayant qui soutient des modes de vie eux-mêmes durables.

L'habitat durable consiste, aussi, à mettre en application le droit pour tous à un logement décent et sain, tout en s'attachant à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments. « Pour construire, on doit intégrer l'architecture durable, l'urbanisme durable et l'ingénierie durable pour améliorer le confort et le cadre de vie et l'habitat. De ce fait, on doit utiliser les matériaux locaux. Les ressources importantes comme le bois, les briques cuites, doivent être intégrées dans nos constructions », a indiqué le conférencier, Dr Narcisse Malanda.

L'étude réalisée en 2020 par la Banque mondiale révèle que 90% des constructions sont informelles dans les villes du Congo. Un urbanisme quasi incontrôlé qui aura fini par faire émerger des effets pervers dont les plus visibles sont des inondations, des érosions causées aussi et surtout par l'auto-construction informelle.

Par ailleurs au Congo-Brazzaville, la promotion immobilière a été choisie comme sixième pilier du Plan national de développement 2022-2026 et un des leviers essentiels de la diversification de l'économie du pays. L'atteinte de cet objectif nécessite la mobilisation des ressources financières autant sur le plan national qu'au travers de la coopération internationale.

De même, le code de l'urbanisme et de la construction rassemble les lois et les dispositions réglementaires qui régissent l'urbanisme et la construction en République du Congo. Ainsi, toute personne, collectivité ou entreprise qui souhaite effectuer des travaux de construction ou d'aménagement ne peut pas le faire en ignorant cette loi.

Il y a également le Plan local d'urbanisme, un document essentiel à tout projet d'urbanisme. Il a pour mission de fixer les règles et les servitudes d'utilisation des sols. Il est établi par la loi, et le droit exige qu'on le respecte. On note aussi le schéma directeur d'urbanisme qui est un document de planification à grande échelle qui guide le développement urbain d'une région, d'une ville ou d'une agglomération.

Rappelons que depuis 1985, les Nations unies avait institué la Journée mondiale de l'habitat, qui est célébrée le premier lundi d'octobre de chaque année et est reconnue par les Nations unies pour réfléchir sur l'état des villes et des cités ainsi que sur le droit fondamental de tous à un logement convenable.