Congo-Brazzaville: Littérature - Moïse Bobongo publie Sans équivoque, la Flamme des mots

Sans équivoque, la Flamme des mots, est le tout premier recueil de poèmes du jeune et nouveau-né de la littérature congolaise, Moïse Bobongo. Ce premier tome, de cent-deux pages, sera présenté et dédicacé, le 19 octobre, dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso, du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous le patronage de sa directrice générale de ce haut lieu de mémoire, Belinda Ayessa.

Ce recueil des poèmes préfacé par Noël Kodia-Ramata est un ensemble constitué de vers métissés et percutants. Chaque poème écrit par Moïse Bobongo explore de manière poignante des sujets tels que l'injustice sociale, la jeunesse, l'inégalité, la pauvreté, la discrimination, la pollution et bien d'autres faits et problèmes qui touchent l'humanité.

La flamme des mots est un voyage sans équivoque pour tous lecteurs. D'un appel à la prise de conscience, à la prise de responsabilité, le jeune poète congolais exprime son indignation et par ailleurs laisse sa plume peindre son espoir de changement, invitant ainsi tout lecteur à réfléchir à agir pour un avenir meilleur.

Le livre de Moïse Bobongo se veut être un cri de ralliement pour une société plus juste et plus éclairée. A travers le pouvoir des mots, il vise à éveiller les consciences et surtout à inspirer à l'action, laissant à travers la flamme de chaque mot une empreinte durable sur tous ceux qui le lisent.