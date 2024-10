Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inaugure le hub d'entrepreneuriat et d'innovation

Le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a inauguré, jeudi 10 octobre, un hub d'entrepreneuriat et d'innovation installé dans l'enceinte de Silikin Village, commune de Ngaliema, à Kinshasa. Ce projet du groupe TEXAF offre un espace aux entrepreneurs congolais de booster leurs affaires via les techniques numériques. Ce hub constitue est un espace d'échange d'expérience entre entrepreneurs congolais et étrangers. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.

Cette initiative du groupe TEXAF s'inscrit dans l'engagement de l'Etat congolais à réduire la fracture numérique et à positionner la technologie comme moteur de croissance durable, conformément au plan national du numérique Horizon 2025.

Dans son allocution, le Directeur général du groupe TEXAF, Philippe Watershoot a fait savoir que l'économie numérique peut être source d'opportunités immenses pour la RDC, où une population jeune est en quête effrénée d'emplois.

Il a noté que SILIKIN Village est né du désir de contribuer à réduire le chômage par le développement des compétences et favoriser un environnement où les startups nationales comme continentales peuvent prospérer.

L'Administrateur du groupe TEXAF, Gerald Croonenberghs a expliqué que Silikin Village est un éco système, où chaque entrepreneur trouve les ressources et l'inspiration pour Prosper et changer le monde.

« Silikin Village est un espace où les rênes prennent vie. Chaque mètre carré a été pensé pour offrir un lieu de créativité, de collaboration et de croissance. A Silikin Village près 300 entrepreneurs ont été accompagnés à travers les programmes d'avenir, soutenus par des partenariats solides », a-t-il noté.

Selon Gerald Croonenberghs, l'inauguration de cet espace marque le début d'une nouvelle ère où les secteurs public et privé travaillent de commun en accord pour libérer les potentiels des jeunes talents.

Pour sa part, le ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles technologie de l'information et de la Communication (PTNTIC), Augustin Kibassa Maliba a révélé que SILIKIN Village incarne en outre la vision du Gouvernement de faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social.

« Ainsi, nous pouvons être fier d'une illustration de la transformation digitale de notre pays qui est plus que visible par l'impulsion du chef de l'Etat » a-t-il poursuivi. Augustin Kibassa Maliba a par ailleurs salué l'engagement du groupe TEXAF Digital de vouloir être un acteur de l'écosystème numérique afin de soutenir le projet de transformation numérique de la RDC.

Cet espace de 32 0002 compte 256 postes de travail en espace partagé, 55 bureaux dédiés aux Petites et moyennes entreprises (PME), 12 salles des réunions et un auditorium d'une capacité de 164 personnes.