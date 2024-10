«A cause de son penchant envers le Rwanda, Congo Action pour la Diplomatie Agissante (CADA) demande à la France de ne plus s'impliquer dans le conflit qui oppose le Rwanda à la RDC. Il est difficile à croire que le Président de la France dans son discours inaugural du 19ème Sommet de la Francophonie puisse omettre de mentionner la guerre injuste imposée à la RDC depuis plus de trois décennies.

Dire que le Président Macron a été parcellaire dans son discours alors que la crise du Congo est majeure avec une dizaine de millions de morts et autant des déplacés, indique quelle considération la France a pour le Congo. En d'autres termes, cela révèle le parti pris de la France dans le conflit au Congo », épingle Eric Kamba, Analyste de la Géopolitique & Coordonnateur de l'ONG Congo Action pour la Diplomatie Agissante (CADA), dans sa tribune en réplique à l'incident diplomatique survenue, vendredi 4 octobre dernier, à Paris, entre le Président Congolais Félix Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron, en marge du 19ème Sommet de la Francophonie. In extenso, lisez l'intégralité de sa réflexion.