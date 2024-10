Gabon: Le Président de la République reçoit le Président des Toronto Raptors

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État a reçu ce jour au Palais Rénovation M. Massai Ujiri, Président des Toronto Raptors, équipe de basketball NBA.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement du sport au Gabon, marque le début d'un partenariat entre notre pays et Giants of Africa, notamment à travers l'organisation d'un Camp de Basketball destiné à la jeunesse. Ce projet aura pour but la formation et l'encadrement des jeunes talents sportifs. Il mettra un accent particulier sur l'éducation, le leadership et la construction d'infrastructures adéquates.

Exprimant son soutien à la vision de Giants of Africa, le Président de la République a réitéré l'engagement de l'État Gabonais à promouvoir des actions concrètes en faveur du développement de la jeunesse à travers le sport, en soulignant que celui-ci constitue un puissant levier pour renforcer la cohésion sociale et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes gabonais.

Pour rappel, Giants of Africa est une organisation présente depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays Africains. Elle a pour mission d'accompagner la jeunesse en utilisant le sport, en particulier le basketball, comme outil de développement.