Afrique de l'Est: L'intervention de l'Égypte en Somalie menace la stabilité régionale - Président de l'Institut éthiopien de diplomatie publique.

Addis Abeba — L'intervention de l'Égypte en Somalie constitue une menace sans précédent pour la stabilité régionale dans la Corne de l'Afrique, a averti le président de l'Institut éthiopien de diplomatie publique (EPDI) en Suède, Yassin Ahmed.

Le président a indiqué à l'ENA que l'Égypte est incapable de contribuer au maintien de la paix dans ses pays voisins comme le Soudan et la Libye et ne pouvait même pas protéger ses frontières des menaces.

L'inexpérience de l'Égypte, plutôt que l'histoire de missions de maintien de la paix ratées, rendent ses efforts en Somalie vains, a-t-il rappelé.

La principale raison derrière l'intervention de l'Égypte en Somalie est sa revendication concernant le Grand barrage de la Renaissance et une vaine tentative de faire pression sur l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le maintien de la paix, l'Éthiopie a par ailleurs démontré son engagement et son expérience de longue date dans le maintien de la paix régionale et mondiale, selon Yasin.

Il a noté que le rôle de l'Éthiopie est largement reconnu et respecté par la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine.

« L'Éthiopie, en tant que pays pivot, pays émergent et puissance régionale montante, jouit du respect international et régional pour son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité régionale et internationale. »

Au lieu de poursuivre des politiques de division, le président a appelé l'Égypte à coopérer avec l'Éthiopie pour promouvoir la sécurité régionale.

« Il serait plus approprié que l'Égypte coopère avec l'Éthiopie pour préserver la sécurité régionale », a-t-il noté.

En outre, Yassin s'est dit préoccupé par la fourniture d'armes par l'Égypte à la Somalie, arguant que cela pourrait exacerber les problèmes de sécurité existants et saper les efforts en cours pour stabiliser la Somalie.

Yasin a rappelé que l'Éthiopie a travaillé en partenariat avec les gouvernements somaliens successifs et la communauté internationale pour maintenir la paix et la sécurité en Somalie.

En outre, il a souligné l'importance de la coopération régionale en matière de sécurité entre les pays de la Corne de l'Afrique afin de dissuader toute implication extérieure et de maintenir la stabilité dans la région.

« Il est nécessaire de réfléchir et de créer une coopération régionale en matière de sécurité pour les pays de la Corne de l'Afrique et/ou d'Afrique de l'Est. Ces pays ont des défis communs en matière de sécurité. La coopération régionale en matière de sécurité est donc la solution à toute intervention extérieure. »

Il a noté que les pays de la région peuvent mieux résister aux interférences extérieures et promouvoir la stabilité en renforçant les liens économiques et en relevant les défis communs en matière de sécurité.

Selon le président, l'Éthiopie est également cruciale pour maintenir la sécurité de la mer Rouge car elle est le plus grand pays de la région et possède les capacités nécessaires pour contribuer à sa protection.

« La paix, la sécurité et la stabilité passent par le renforcement des intérêts économiques communs. L'économie est ce qui crée la paix et crée la coopération économique. Tous ces pays, en particulier ceux de la mer Rouge, ne peuvent se passer du rôle de l'Éthiopie dans la préservation et la protection de la sécurité régionale, voire de la mer Rouge. »

Il a observé que l'accès potentiel de l'Éthiopie à la mer par le biais du protocole d'accord (MoU) avec le Somaliland pourrait améliorer considérablement la sécurité régionale dans la région et la mer Rouge.

« Le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland s'inscrit dans le cadre de la création d'une nouvelle réalité. Les recherches indiquent que si l'Éthiopie obtient un débouché maritime grâce au protocole d'accord, une fois celui-ci transformé en accord entre les parties, l'Éthiopie aura alors le rôle naturel de protéger la sécurité de la mer Rouge. »