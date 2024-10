Afrique de l'Est: FOOTBALL - COSAFA FÉMININ - Madagascar débute contre Maurice

Courte préparation. Les Barea filles vont bel et bien participer au Cosafa women's championship. Le championnat régional austral d'Afrique de football féminin senior, version 2024, se déroulera en Afrique du Sud, du 22 octobre au 2 novembre.

Madagascar évolue dans le groupe B avec le Malawi, le Botswana et Maurice. Les Barea débuteront contre le Club M le 23 octobre, à 14 heures, heure locale. La Grande Ile jouera par la suite contre le Malawi, le 26 octobre à 15 heures. Et à la troisième et dernière journée, les filles affronteront les Botswanaises, le 28 octobre à 12 heures.

Quatorze équipes réparties en quatre poules disputeront ce sommet zonal. Le groupe A est composé de l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Eswatini et les Seychelles. La poule C est, quant à elle, formée par la Zambie, l'Angola et les Comores. Et dans le groupe C, il y a le Mozambique, le Zimbabwe et le Lesotho. Seules les équipes classées premières de chaque groupe se qualifieront en demi-finales. Celles qui seront éliminées à l'issue de la phase éliminatoire, plieront bagages et rentreront de suite à la maison, le 29 octobre.

Les demi-finales sont programmées le 30 octobre. L'équipe la mieux classée de la poule B affrontera le leader du groupe C et la meilleure de la poule A jouera contre celle du groupe D. La finale est prévue le 2 novembre. Trente à trente-cinq présélectionnées, à l'issue de la première phase du championnat national de football féminin senior qui prendra fin ce vendredi, entameront dès ce week-end le regroupement sous la houlette de Coach Hortensia Mamihasina. Vingt-trois d'entre elles seront retenues dans la sélection et feront le voyage en terre sud-africaine.