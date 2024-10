Madagascar: GOLF - INDIAN OCEAN LADIES CUP - Trois jours de compétitions intenses à Andakana

En collaboration avec le Golf Club du Rova d'Andakana et la Fédération Malgache de Golf, le Green d'Andakana est en effervescence pour mettre en honneur les golfeuses, du 10 au 12 octobre, en abritant « l'Indian Ocean Ladies Cup ».

Après le grand rendez-vous du tournoi de golf inter-iles de l'an passé, l'Indian Ocean Ladies Cup réunira un total de soiuxante-dix golfeuses venues, entre autres, des iles voisines comme La Réunion, Maurice et une participante venant spécialement de Kenya.

L'Indian Ocean Ladies Cup comporte trois catégories, la première série, la deuxième série et la séniore. «La première série regroupe les joueuses avec un handicap de 14,5 et moins. Elles joueront en stroke-play sur cinquante-quatre trous, et nous récompenserons l'équipe victorieuse en net et en brut. La deuxième série inclut les joueuses avec un handicap de 14,6 à 28,4, qui joueront en stableford, un autre système de points. Enfin, la catégorie des séniores jouera également en stableford, mais sur deux jours, le jeudi et le vendredi. Nous récompenserons les trois premières en brut et en net», explique Johary Raveloarison, l'un des organisateurs du tournoi.