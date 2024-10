Madagascar: SPECTACLE - Dadju et Tayc mettront le feu ce soir au stade Barea

Les deux artistes internationaux Dadju et Tayc sont arrivés hier à l'aéroport d'Ivato en vue de leur spectacle prévu ce soir au Stade Barea Mahamasina.

L'attente touche à sa fin ! Les superstars de la musique urbaine française, Dadju et Tayc, ont débarqué hier à Antananarivo, déclenchant une vague d'enthousiasme à travers la capitale. Les deux artistes, adulés sur la scène internationale, se préparent à offrir un show mémorable lors de l'événement « Héritage », prévu ce soir au Stade Barea Mahamasina.

Accueillis chaleureusement dès leur arrivée à l'aéroport par leurs fans, Dadju et Tayc, célèbres pour leurs hits mêlant afrobeat, R&B et rythmes urbains, s'apprêtent à faire de ce concert l'un des moments forts de l'année. Cet événement promet de faire vibrer des milliers de fans, pour une célébration unique de la musique. La capitale s'apprête à vivre au rythme de leurs tubes planétaires.

« Héritage » ne sera pas seulement un concert, mais une véritable fête où les jeunes malgaches et la scène internationale se rejoignent », confie Sonia, représentante de Nas Moment de partage

Avec plus de dix-sept mille spectateurs attendus, ce rendez-vous s'annonce d'ores et déjà comme un moment fort de partage et de culture. Le concert sera également l'occasion de découvrir des talents locaux, avec la présence d'artistes malgaches comme Yvaniat, Bab's et Ismael en première partie. Sélectionnés après un processus rigoureux, ces jeunes chanteurs auront l'opportunité de monter sur la scène du Stade Barea après avoir bénéficié d'un coaching professionnel intensif. « Ils interpréteront chacun deux morceaux, en guise d'introduction à la soirée », précise l'organisatrice.

Pendant une heure et demie, les fans malgaches auront la chance de vibrer avec les performances exceptionnelles de Dadju et Tayc, qui interpréteront les morceaux de leur album collaboratif « Héritage », déjà acclamé en Europe. Ce spectacle, conçu comme un événement phare, promet de marquer les esprits et de laisser une empreinte indélébile dans le coeur des spectateurs. Ce soir, le Stade Barea deviendra le théâtre d'une célébration musicale sans précédent.