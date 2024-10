Congo-Brazzaville: Santé - Les 4èmes Journées Médicales Congolaises de France organisées par l'AIMCF

En collaboration avec Predictis, ce vendredi 11 octobre, de 9h à 18h, salle Chorus de l'hôtel Le Prince Best Western, l'Association des anciens de l'Insssa et des médecins congolais de France (AIMCF) organise un colloque sur le thème "Maladies chroniques non transmissibles : diabète, HTA, insuffisance rénale chronique et cancers"

Concernant la motivation de la tenue de ce colloque, le Comité d'organisation a retenu le thème de "maladies chroniques non transmissibles en prenant les exemples : du diabète ; de L'HTA ; de l'insuffisance rénale chronique et du cancer, entraînant un impact sur les vies professionnelle et sociale".

C'est ce que l'OMS note dans son rapport du 16 Septembre 2023. Celui-ci relate que "les maladies chroniques non transmissibles sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année, soit 74% de l'ensemble des décès dans le monde.

Sur l'ensemble des décès imputables aux maladies chroniques non transmissibles, 77% se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces maladies sont responsables de décès prématurés dans la tranche d'âge de 30 à 70 ans, menaçant le développement économique des nations et mettant à rude épreuve leurs systèmes de santé".

Il explique également que leur étiologie multifactorielle est une combinaison de facteurs de risques ; à savoir, génétiques, environnementaux et individuels influençant le mode de vie.

La plupart des Institutions insistent sur la genèse des maladies chroniques non transmissibles par le poids que représentent les modes de vie "malsains". Ils sont le constituant de comportements modifiables comme la consommation de tabac, l'abus d'alcool ou de substances illicites, une alimentation non équilibrée et l'absence d'activité physique.

Ce constat conduit à la nécessité d'une approche collaborative et holistique pour en atténuer l'impact sur la société et les individus. Cette approche requiert la collaboration de tous les secteurs de santé.

En organisant ces quatrièmes journées médicales Congolaises de France, les organisateurs confient vouloir relever un pari sur ce thème qui vise à renforcer l'abord transdisciplinaire des maladies chroniques non transmissibles.

Dès l'entame des travaux, une cinquantaine de médecins ont émargé, synonyme d'une forte participation des différents acteurs du domaine de la santé.

À propos de l'AIMCF

Association de la loi de juillet 1901, créée en 2007 et domiciliée en France. À fréquence régulière, les membres de l'AIMCF répondent aux sollicitations d'autres associations pour remplir des missions humanitaires au Congo.

Extraits des sous-thèmes du colloque

Le diabète de l'enfant par Patrice Serge Ganga-Zandzou, Suzanne Deporteere, Yohan Bernazyck, Hubert Ythier Fédération médico-chirurgicale de Pédiatrie du Centre Hospitalier de Roubaix.

Hypertension et grossesse par Massimo Torreggiani (Le Mans).

Impact du diabète dans les complications post opératoires de la chirurgie coronarienne par Patrice Binuani (MD)*, Maroua Eid (MD)*, Simon Dang Van (MD)*, Frédéric Pinaud (MD, PhD)*, Olivier Fouquet (MD, PhD)*, Christophe Baufreton (MD, PhD)*. *Service de chirurgie cardiovasculaire, Hôpital Larrey CHU d'Angers, France.

Epidomiologie de la MRC en Afrique Abdou Niang, MD, FWACP, Chef du service de Néphrologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.

Diagnostic de la maladie rénale chronique (MRC) et profil « clinique » des patients dialysés à l'écho par Bertin Ebikili, Victorio Menoyo-Calonge. Association Écho. (Le Mans).

Maladies chroniques non transmissibles / Prise en charge préopératoire par Ludovic Nguié, anesthésiste réanimateur, Bourges.

Les élites médicales de la République du Congo face à leur responsabilité sociétale : état des lieux en 2024. Alain M. Mouanga, Président de l'ordre national des médecins de la République du Congo.

Ostéomyélite de l'enfant drépanocytaire J.B. Mukwamu (Cholet).

L'après cancer : Réinsertion Sociale et Professionnelle par A. Aleba (CH Niort).

Situations complexes : Hémophilie et maladies cardiovasculaires, rapport bénéfice/risque sur les traitements. J.M. Adicolle (Évry).

Maladies non transmissibles : Handicap et rééducation professionnelle Jean-Claude Ban, François Declaud.

Adaptation raisonnée des thérapeutiques (ART) en néphrologie par Sophie Parahy, Néphrologue, Écho Confluent.

Le décès : Retour d'expériences du Consulat de la République du Congo à Paris dans la gestion des situations par Amélia Dzia Lepfoundzou (Paris).