Afrique: FOOTBALL - CAN 2025 - Sursaut attendu des Barea face aux Scorpions

Madagascar jouera cet après-midi contre la Gambie à Casablanca au Maroc. Après un nul et une défaite, les Barea comptent signer une première victoire.

Duel entre les derniers du groupe A. Madagascar comme la Gambie est en quête de victoire pour pouvoir rester dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. La rencontre de cet après-midi ou plutôt la double confrontation entre les deux nations sera donc le tournant de la qualification pour l'équipe victorieuse.

Au classement provisoire après les deux premières journées, la Tunisie occupe la position de leader créditée de six points +2. Elle devance les Comores (deux points, 0), la Gambie (un point, -1) et Madagascar (un point, -1). Le premier match se tiendra cet après-midi à 17 heures, heure locale, au stade Larbi Zaouli à Casablanca au Maroc. Le match retour aura lieu au stade El Abdi El Jadida lundi, à la même heure.

Madagascar se trouve à la 108e place au classement Fifa et 24e en Afrique, tandis que la Gambie est au 135e rang mondial et 38e dans le continent. Mais tout cela n'est que du sur-papier. Durant les deux premières journées, Madagascar s'est incliné 0 à 1 contre la Tunisie et un partout face aux Comores. La Gambie s'est séparée un partout contre les Comores puis battue 1 à 2 face à la Tunisie. Les deux nations avaient disputé et atteint les quarts de finale de la CAN, en 2019 pour la Grande Ile et en 2021 pour la Gambie.

%

« La Gambie est une belle équipe... Elle a de bons joueurs dans de beaux clubs. C'est un adversaire assez redoutable. Je pense que nous sommes assez armés pour essayer de décrocher quelque chose... L'objectif est de prendre le maximum de points pour rester en course pour la qualification », rassure Clément Couturier.

Tournant de la qualification

Comparant les statistiques des matchs des deux premières journées, les Barea avaient eu six tirs, dont deux cadrés, contre huit sur dix-huit pour la Tunisie, tandis que les Scorpions ont enregistré trois cadrés sur onze tirs et huit sur quatorze pour les Aigles de Carthage. Et contre les Comores, Madagascar avait eu douze tirs dont quatre cadrés contre trois sur quinze pour les Comores.

De son côté, la Gambie a enregistré cinq tirs cadrés sur onze contre trois sur treize pour les Coelacanthes. Les Scorpions comptent en tout huit tirs cadrés contre six pour les Barea. «Nous avons un groupe très solidaire. Nous nous connaissons depuis plusieurs rassemblements. L'objectif est de gagner vendredi et nous passerons ensuite au match du lundi. Nous avons de bonnes armes pour faire face à la Gambie... Je pense que nous pouvons être à la hauteur et l'objectif est de gagner... Nous allons tout faire pour ramener cette qualification à Madagascar», souligne le milieu du Switf Esperange.

« La préparation va bon train... Les joueurs sont tous en forme... Nous ne pouvons pas sous-estimer la Gambie. Elle a dernièrement disputé la CAN. Ses éléments sont très athlétiques et évoluent dans des clubs de niveau assez haut. Ils sont aussi rapides en contre-attaque, mais le coach aura sûrement une stratégie pour faire face à tout cela. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes », mentionne, pour sa part, Ibrahim Amada. Carolus et Tendry sont encore attendus à rejoindre le groupe. Ce dernier est en train de finaliser son transfert dans un club en Égypte.