Afrique: PROCESSUS ÉLECTORAL - Une délégation de la CENI attendue en Afrique du Sud

Après le tirage au sort des numéros des candidats, le processus électoral suit son cours. Une délégation de la Ceni sera en Afrique du Sud pour finaliser l'impression des imprimés sensibles.

La semaine prochaine, la délégation de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), dirigée par son président Dama Andrianarisedo, devra se rendre en Afrique du Sud afin de procéder à l'impression des documents sensibles, notamment les bulletins uniques. « La date exacte n'est pas encore fixée, mais la délégation devrait s'y rendre à partir du 15 octobre, et c'est le président Dama Andrianarisedo qui sera à sa tête », a annoncé Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la Ceni, hier.

Après les tirages au sort des numéros des candidats dans le bulletin unique, les travaux d'impression seront la prochaine étape du processus électoral. Les responsables de la Ceni avancent que le nombre de bulletins uniques à imprimer dépend du nombre d'électeurs de chaque commune. Les détails des travaux restent cependant à voir, vu que la convention avec l'entreprise chargée de l'impression ne sera finalisée qu'avec la mission de la délégation la semaine prochaine.

Côté budget, la Ceni confie que la totalité des dépenses pour l'impression des imprimés sensibles provient des subventions de l'État. Ce qui fait qu'aucun des partenaires techniques et financiers, comme le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ou l'Union européenne, n'a contribué à la dernière grande échéance électorale de cette période. Tianahanantsoa Ratsimandresy, directeur de la communication de la Ceni, explique que « les fonds alloués aux travaux d'impression en Afrique du Sud proviennent exclusivement de l'État malgache ».

%

Suffisant

Au mois d'août, le reste du budget de la Ceni, après les élections présidentielle et législatives, s'élevait à environ 50 milliards d'ariary. Ce fonds sera entièrement consacré au processus électoral des élections municipales et communales. « Le budget de la Ceni provient exclusivement des subventions de l'État, mais cela n'empêche pas les collaborations avec les partenaires techniques et financiers, comme c'est habituellement le cas. En attendant, les fonds alloués par l'État commencent déjà à être mobilisés », a affirmé Soava Andriamarotafika le 20 août dernier.

Jusqu'à présent, les fonds supplémentaires des partenaires techniques et financiers (PTF) ne sont pas encore arrivés, mais l'institution d'Alarobia assure que le budget en sa possession est suffisant pour préparer les élections municipales et communales du 11 décembre prochain. En ce qui concerne le calendrier, la Ceni déclare également être dans les temps, et ce, malgré le prolongement d'une semaine de la période de dépôt des candidatures auprès des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec).

Pour rappel, cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf candidats maires ont été validés par la Ceni après avis des Ovec . Après l'officialisation des candidatures, chaque liste de candidats peut maintenant s'adonner pleinement aux activités de précampagne. Pour certains, cette période a déjà débuté depuis un bon moment. La raison étant que la précampagne n'est régie par aucune législation.