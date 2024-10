Angola: Dembos accueille l'ouverture de la campagne agricole 2024/2025

Luanda — L'ouverture officielle de la campagne agricole 2024/2025 a lieu ce vendredi (11), dans la municipalité de Dembos, province de Bengo, lors d'un acte dirigé par le ministre de l'Agriculture et Forêts, António de Assis.

Selon une note du ministère parvenue jeudi à l'Angop, le programme prévoit plusieurs moments, le point culminant étant le lancement des semailles.

Des démonstrations techniques d'utilisation et de manipulation de petits matériels de mécanisation agricole, de correction des sols, des visites de champs-écoles, une foire de présentation de matériels et de machines sont attendues, en plus de la livraison d'intrants aux agriculteurs.

Le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) livrera des équipements de mécanisation, grâce au financement que l'institution met à la disposition des producteurs.

Pour la saison agricole en cours, la capitale du pays, Luanda, a préparé une superficie de plus de 40 mille hectares pour la culture de divers produits, en mettant l'accent sur le riz et le soja, dans le cadre d'une campagne qui impliquera plus de 86 mille familles.

Au cours de la campagne agricole 2023/2024, le secteur agricole a connu une croissance de 6,6 pour cent, soit une augmentation de 1 pour cent, par rapport à l'année précédente (2022/2023) au cours de laquelle il avait atteint 5,6 pour cent.