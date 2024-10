Lobito (Angola) — Les délégués de la cinquante-septième session du Comité Permanent des Nations Unies ont visité le Port de Lobito, en vue de partager leurs expériences et de recueillir des informations sur la sécurité des infrastructures du Corridor de Lobito, a appris jeudi l'Angop.

Selon le Bureau de Communication Sociale de la compagnie portuaire, la visite a commencé dans la province de Bié, suivie par Huambo et a abouti à Benguela.

Au Port, la délégation a été reçue par son président du Conseil d'administration, Celso Rosas, qui a déclaré à l'occasion que le gouvernement angolais avait investi plus de 20 millions de dollars américains dans les infrastructures pour équiper et requalifier le port de Lobito.

"En conséquence, nous disposons aujourd'hui d'équipements modernes pour accoster n'importe quel navire, nous disposons d'un solide système de sécurité avec radar, ce qui nous permet de contrôler plus facilement toute menace contre la sécurité de notre port", a-t-il déclaré.

Celso Rosas a estimé que si l'Afrique reste unie, le Corridor de Lobito sera un modèle de transformation économique et de durabilité sociale et le Port sera préparé à cette transformation vers le développement.

D'autre part, l'ambassadeur Francisco da Cruz, représentant permanent de la mission diplomatique angolaise à New York, s'est dit fier de retourner dans la maison où il était directeur non exécutif il y a 10 ans et de trouver un niveau de croissance très élevé avec sa transformation maintenant en Port de Lordland

La République d'Angola a assumé, le 24 mai dernier, la présidence du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC), dont le mandat se prolongera jusqu'en novembre de cette année.

Formation sur la gestion des concessions et la communication entrepreneuriale

Une session de formation sur la gestion des concessions et la communication entrepreneuriale, destinée aux travailleurs du Port de Lobito, s'est terminée jeudi dans cette ville.

L'événement a réuni des techniciens, des directeurs, des conseillers et des membres du conseil d'administration, pour un total de 90 participants.

La formation, qui a débuté le 30 septembre, est le résultat d'un protocole de coopération entre le port de Lobito et le port de Sines, au Portugal.

L'Administratrice du Port de Sines, Fernanda Albino, expérimentée dans les concessions portuaires, a encouragé les stagiaires à appliquer les connaissances acquises et à les adapter à la réalité du Port de Lobito.

À son tour, le PCA de Porto de Lobito, Celso Rosas, a remercié l'arrivée de professionnels expérimentés du Port de Sines pour partager leurs connaissances en gestion portuaire, concessions et communication entrepreneuriale, pendant une période de dix jours, notamment à Lobito.

Celso Rosas a souligné que le Port de Lobito est encore dans la phase embryonnaire de sa transformation en Port de Lordland, et a souligné la nécessité que tous les employés soient formés pour bien accomplir leurs tâches.

« La connaissance est l'essence même de la transformation humaine et organisationnelle et dans un monde aussi interconnecté et interdépendant que le nôtre, il est impératif de suivre les meilleures pratiques de gestion», a-t-il affirmé.