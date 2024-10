Madagascar: L'engagement du chef de l'État envers les citoyens

L'annonce faite par le président de la République pour résoudre les délestages et les coupures d'eau de la Jirama a été accueillie sans réel enthousiasme par les usagers. Le chef de l'État a dit que des solutions immédiates seraient mises en oeuvre pour résoudre les problèmes actuels et qu'il en ferait part directement à la population. Les solutions promises ne peuvent certainement pas être mises en oeuvre tout de suite, mais les Malgaches se le tiennent pour dit et préfèrent attendre les résultats de tous ces efforts qui vont être fournis, mais pour le moment, ils adoptent une attitude circonspecte.

L'engagement du chef de l'État envers les citoyens

Le chef de l'État s'est engagé à résoudre les problèmes de délestage sans attendre. Il a affirmé qu'il passait des nuits sans sommeil à les ressasser. Il éprouvait une profonde empathie vis-à-vis des Malgaches supportant ces épreuves quotidiennes. Il a donc décidé de s'engager personnellement pour mettre fin à leur calvaire. Les maux de la Jirama ne datent pas d'hier, mais aujourd'hui, ils ont atteint leur paroxysme.

Les responsables de la société d'État ne se voilent pas la face et ce qui se produit aujourd'hui est le résultat d'une longue succession d'erreurs et d'imprévoyance. Aucun plan d'investissements n'a été réalisé et les matériels vétustes ne permettent plus d'assurer une alimentation correcte des usagers. Le DG de la Jirama est impuissant devant la situation qu'il affronte en ce moment. Il a établi un diagnostic clair des problèmes qui se posent et affirme qu'il faut des investissements massifs pour remettre en état la société d'État.

Le président s'est personnellement engagé à accompagner son redressement. Dans le court terme, des solutions qu'il a omis de préciser seront mises en oeuvre. Elles mettront fin rapidement aux longs délestages que les habitants de certains quartiers subissent. Les pénuries d'eau seront, elles aussi, allégées. Les citoyens attendent maintenant de voir comment vont évoluer les événements.