Madagascar: Ministère de la Justice - Renforcement de la lutte contre la corruption et les rabatteurs

Le ministère de la Justice, par les Tribunaux de première instance, suit le rythme de la modernisation et de la digitalisation. Hier, une cérémonie officielle qui a vu la remise de matériels informatiques, de la standardisation des kiosques d'informations de la Justice au TPI d'Antananarivo et une distribution d'attestation aux magistrats et aux greffiers ayant été formés, par l'USAID, le PNUD et le Programme Rindra, s'est tenue au TPI Antananarivo.

Ainsi, ce dernier s'est doté de 10 ordinateurs, 10 onduleurs et d'une imprimante, tout comme les TPI d'Analanjirofo, SAVA, Atsinanana et Menabe. « Cela permettra de renforcer la lutte contre la corruption et les rabatteurs », a ainsi soutenu le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Benjamin Alexis Rakotomandimby. En effet, le soutien de l'USAID et du PNUD, à travers le Programme RINDRA : renforcement la Gouvernance à Madagascar, vise à améliorer la gouvernance judiciaire et à promouvoir une justice efficace, accessible et équitable pour tous les citoyens, renforçant l'État de droit.