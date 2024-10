Madagascar: Commune Urbaine d'Antananarivo - La réfection des routes s'invite dans les débats politiques

Outre les batailles sur le front politique, à deux mois des élections municipales et des conseillers municipaux, certains candidats à la mairie de la capitale essayent d'aborder des questions qui concernent directement les quotidiens des Tananariviens.

Depuis ces deux dernières semaines, la réfection express de quelques portions endommagées des rues de la capitale, à près de deux mois des élections municipales du 11 décembre, a étonné les usagers qui attendaient des réelles mesures sur l'état déplorable des principaux axes routiers de la ville depuis un bon bout de temps. Même si les travaux entrepris depuis ce lundi 30 septembre sont, selon les explications du ministère des Travaux publics, « des traitements ponctuels », ils sont considérés par certains acteurs politiques comme étant juste du tape-à-l'œil à des fins purement électorales.

Prix abordable.

Alors que le débat sur le financement et le prix de ces travaux s'enflamme, les responsables au niveau du ministère des Travaux publics ont soutenu qu' « ils sont financés par les ressources internes de l'Etat ». Dans sa vision de mettre en place des projets durables pour Antananarivo, Tahina Razafinjoelina a assuré qu' « il est possible de réhabiliter les rues endommagées d'Antananarivo à un prix abordable mais pour une bonne qualité ». Lors de son émission spéciale, il a en effet déjà souligné qu'il était possible de trouver des prix du mètre carré de goudron de 5 cm d'épaisseur à 70 000 ariary alors que l'État enregistre des prix pouvant aller jusqu'à 700 000 ariary. « Il existe des entreprises malgaches qui ont des décennies d'expérience et qui font bien leur travail », a fait entendre Tahina Razafinjoelina, tout en ajoutant qu'« en pavé ou en goudron, selon leurs emplacements, cela est tout à fait possible ».

%

Budget.

En tout cas, l'état des routes dans la capitale est aussi à l'origine des embouteillages qui génèrent une importante perte économique que Tahina Razafinjoelina estime jusqu'à 40 millions de dollars. Le patron du parti Tia Tanindrazana, accompagné par des techniciens et son équipe, a ainsi effectué une descente à Vato be 67Ha, ce mercredi soir, afin de constater de visu l'état de ces portions de rues. « Nous avons vérifié et mesuré les points endommagés », a-t-il confié.

Parmi cette délégation se trouvait Hajo Andrianainarivelo, ancien vice-Premier ministre et maire d'une commune rurale depuis près de 15 ans. Le leader du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) a ainsi précisé qu' « il existe un budget attribué à chaque commune pour la réfection des routes endommagées venant du pouvoir central ». Quoi qu'il en soit, Tahina Razafinjoelina aborde avec détermination la course à la mairie de Tana.