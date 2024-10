Madagascar: Salon de l'Auto - Trois nouveaux modèles mis en avant par CFAO

Les nouvelles technologies attirent les visiteurs du Salon de l'Auto 2024, qui se déroule au CCI Ivato. Parmi les exposants, CFAO Mobility Madagascar met en avant des modèles qui présentent de nombreuses innovations.

Une occasion de dévoiler trois nouveaux véhicules qui suscitent déjà un fort engouement sur le marché local. C'est ce que représente le Salon de l'auto, pour CFAO Mobility Madagascar. Son directeur général, Frédéric Hébert a présenté, hier trois modèles phares qui font sensation cette année. Le premier modèle, la Suzuki Frank succède au célèbre Suzuki Vitara, qui a conquis de nombreux Malgaches. Ce SUV urbain de dernière génération se distingue par son design moderne et ses nombreuses technologies intégrées, notamment la lecture à tête haute et la recharge de téléphone à induction. « C'est un véhicule parfaitement adapté aux conditions malgaches. Il est assorti d'une garantie de 5 ans ou 150 000 Km » explique Frédéric Hébert.

Innovations.

Le deuxième modèle, la « L200 Triton », révolutionne le segment des pickups. Totalement repensé, ce véhicule présente un nouveau moteur et sept modes de conduite, une innovation attendue par les amateurs de véhicules tout-terrain. Ses suspensions améliorées et son look robuste promettent de faire de la L200 Triton un incontournable sur les routes du pays. Enfin, le best-seller de Toyota, le « Prado », revient en force avec une édition limitée. « Ce nouveau modèle est un véritable bijou, » affirme M. Hébert. Plus léger grâce à son nouveau châssis, le Prado propose une meilleure ergonomie et un moteur plus puissant.

%

Ce véhicule est d'autant plus exclusif qu'il fait partie de la série « First Edition », limitée à 3 000 exemplaires dans le monde, dont une dizaine seulement est disponible à Madagascar. Avec ces trois modèles, CFAO Mobility s'affirme comme un acteur clé de l'innovation automobile sur l'île. Au Salon de l'Auto, les visiteurs ne manquent pas de manifester leur intérêt pour ces véhicules qui allient modernité, robustesse et exclusivité.