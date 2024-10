Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - 10 miliciens Mobondo tués dans les affrontements avec l'armée à Kwamouth

Au moins dix miliciens Mobondo ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi 9 octobre lors des affrontements avec les FARDC à Kwamouth. Ces affrontements se sont passés précisément dans les localités Lweme et Nicolas, indiquent des sources militaires.

L'armée affirme avoir récupéré des armes, des munitions de guerre et des armes blanches, dans le cadre de l'opération Ngemba[NDLR : la paix] qui vise à pacifier la région.

Le porte-parole de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mualushayi, précise qu'actuellement, la situation sécuritaire est relativement calme. Il invite par conséquent les miliciens encore actifs à se rendre aux FARDC.

« Six armes dont un AK47 et cinq calibres 12, des munitions de guerre et des machettes récupérés, tel est le bilan des affrontements qui ont opposé les Forces armées de République démocratique du Congo aux rebelles Mobondo dans la nuit de mardi 8 au mercredi 9 octobre 2024 dans l'axe Kwamouth. Les forces des armées de la RDC ont stoppé net les aventures de ces ennemis de la paix en engageant leurs unités de lutte dans deux localités à savoir : Lweme et la ferme Nicolas », a déclaré le capitaine Mualushayi.

Et de renchérir que la situation est relativement calme pour l'instant, et que l'armée régalienne continue les opérations de ratissage dans l'ensemble de Kwamouth-Kwango en vue de restaurer l'autorité de l'Etat et permettre aux déplacés internes de regagner leurs milieux d'origine.

Par ailleurs, le commandant de la 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri Muyizi invite les insurgés Mobondo qui sont en brousse, avec l'intention de mener des massacres dans cette partie du territoire national, de se rendre tout simplement à l'armée congolaise.

Car pour lui, « l'armée est plus que déterminée pour mettre fin à l'aventure Mobondo qui n'a que trop duré ».