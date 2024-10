Congo-Kinshasa: Sébastien Desabre - « Chaque point compte pour atteindre notre objectif : la qualification »

Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, est revenu jeudi 10 octobre sur la victoire de ses hommes après un match disputé. Avec une équipe solide, bien organisée et déterminée, a-t-il affirmé après la rencontre, la RDC continue de montrer sa maîtrise sur le terrain.

« Chaque point compte pour atteindre notre objectif : la qualification. On a affronté une belle équipe, mais grâce à notre discipline et un coup de pied arrêté bien exécuté, nous avons pris l'avantage », a affirmé Sébastien Desabre.

Il reconnait avoir affronté une équipe très bien organisée :

« Dans la vie, il y a toujours moyen de faire toujours mieux, dans tous les départements, c'est sûr. Là, je pense qu'en termes de maîtrise de balle, on est allé crescendo dans le match. On a joué une belle équipe, très bien organisée de la Tanzanie, on le savait ».

Le manager de l'équipe nationale note que l'accumulation des points est la condition qui permettra à ses protégés d'être présent u Maroc :

« Après le but, on a peut-être quelques situations où on peut se mettre à l'abri. Ce n'est pas le cas. Le principal dans les phases de qualification, comme je l'avais dit avant le match, c'est de continuer à avancer, c'est-à-dire de continuer à cumuler des points jusqu'à arriver à la ligne qui nous permettra de gagner notre ticket pour la phase finale ».

Les Léopards de la RDC ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie sur le score d'un but à zéro, jeudi 10 octobre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Cette rencontre s'inscrivait pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025, groupe H.