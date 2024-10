Tunisie: «Fragments d'un refuge», Exposition de Rima Hassan dans le cadre de «Jaou Tunis» - Capturer des vécus

La 7e édition de «Jaou Tunis» a débuté le 9 octobre et se tiendra aux quatre coins de la capitale durant tout un mois. L'occasion pour les festivaliers de découvrir le projet photographique de Rima Hassan, titré «Nakba Survivor» ou «Survivants de la Nakba». Le vernissage de l'exposition est prévu pour cet après-midi à partir de 18h00, dans un entrepôt situé à Rue de Palestine-Tunis. Le travail annoncé d'emblée est une série de portraits intimistes de réfugiés palestiniens, révélateurs de leur vécu dans des camps.

La photographe elle-même, née dans un camp de réfugiés en Syrie, puise dans son vécu, ses valeurs, et ses luttes pour donner vie à son art militant, dédié à la population palestinienne. Son travail garantit une immersion photographique, notamment à l'aide de technologies numériques avancées comme l'Intelligence Artificielle. À travers cette exposition attendue, la résilience des réfugiés, leurs combats, leur quotidien se font sentir.

«Nakba Survivor» raconte des récits de vie à travers des images brutes, vraies, et d'autres qui sont générées aussi par la technologie donnant forme à des récits poignants, singuliers, qui racontent l'individuel mais narrent aussi le collectif, dans sa dimension la plus tragique. Le festivalier pourra visiter Jbal Hussein, en Jordanie ou Neirab en Syrie et autant de camps et de lieux, broyés par une colonisation sioniste qui perdure dans le temps, et qui est plus que jamais d'actualité.

Lutte pour la survie, pour les droits fondamentaux, voix des dominés, récits porteurs d'espoir et contre l'oubli, dénonciation du génocide en cours, «Nakba Survivor» s'érige, grâce à la commissaire d'exposition Kenza Zouari, et à l'artiste Rima Hassan, comme une porte-voix pour les Palestiniens colonisés réfugiés, et prône l'identité palestinienne. «Il y a autre chose à montrer de ce peuple que sa mort ! Malgré sa souffrance inouïe, on a besoin que ce peuple se raccroche à la vie et qu'il ait surtout mille et une facettes à montrer en rapport avec sa culture, son histoire, sa résistance».

Cite Rima Hassan, dans un Teaser, en attendant de la retrouver en Tunisie pour l'inauguration de son exposition individuelle. Rima Hassan a entamé ce projet engagé bien avant. Soutenue par la Fondation Kamel Lazaar, elle prenait des photographies dans les différents camps de réfugiés, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Des personnes réfugiées qu'elle photographiait avec le Keffieh sur le visage, (ou sans Keffieh). L'artiste a aussi cédé sa caméra à des réfugiés pour qu'ils prennent, à leur tour, des prises, en photos ou en vidéos, au fil de son itinéraire.

En tant que commissaire d'exposition, Kenza Zouari a commenté, lors d'un point de presse, sa difficulté à s'immiscer dans cette itinérance aussi intime, propre au vécu collectif de ces réfugiés et à celui de l'artiste. «J'ai tenu à apporter une vision externe et essayé de montrer comment le monde, de loin, voit ou vit la vie des Palestiniens, en dehors ou dans Gaza, en utilisant l'Intelligence Artificielle. Mon intervention consiste à générer des photos, à répondre à certaines questions, et d'avoir toute une conversation avec différentes I.A autour de la Palestine. Et ce sont ces intelligences qui façonnent ce que je leur demande».

C'est ainsi que se résume l'apport de la commissaire. L'exposition s'adresse à un public averti, comme le public tunisien. Elle s'annonce expérimentale mais n'informe pas forcément les festivaliers sur la situation des Palestiniens ou le calvaire des réfugiés. Au coeur de l'exposition, les photographies prennent vie. La touche de sa commissaire articule une 2e narration au contenu visuel et auditif de «Nakba Survivor». L'étroitesse du lieu méconnu permet de vivre l'expérience autrement. Un atout de taille.

Une déflagration de récits et de lectures diverses seront accessibles à travers «Fragments d'un refuge», à découvrir jusqu'au 9 novembre 2024, au 6, rue de Palestine. Rima Hassan est juriste de formation et actuelle députée européenne.