Tunisie: Concert « Cordes en harmonie » de la Fondation Hasdrubal - Illustrer des partenariats internationaux de haut niveau

Le 9 octobre, lors d'une conférence de presse à l'Institut français de Tunisie, en présence de SEM l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, de SEM l'ambassadeur d'Autriche en Tunisie, Stephan Vavrik, le directeur musical de la Fondation Hasdrubal, M.Laurent Jost, a retracé l'aventure de cette institution dont le parcours est dense en actions et en projets qui incarnent ses missions d'engagement.

La Fondation Hasdrubal, qui a placé l'univers musical au cœur de son engagement, est désormais ancrée dans le paysage culturel tunisien à travers ses actions d'accompagnement et de professionnalisation des jeunes musiciens. Grâce à des coopérations internationales qui s'étalent sur plusieurs années, la musique transcende les frontières et des instrumentistes tunisiens, qui ont fait preuve d'une grande motivation et d'un intérêt marqué pour leur art, ont bénéficié d'expériences inédites. Une nouvelle résidence artistique a été conçue et organisée par la Direction musicale de la Fondation Hasdrubal en partenariat avec l'ambassade de France, l'IFT et l'ambassade d'Autriche en Tunisie. Elle sera couronnée d'un concert, ce 15 octobre, avec des collaborations du plus haut niveau, pour une première à l'échelle du continent africain.

Des partenariats pour soutenir la création musicale

Afin d'acquérir les compétences requises pour développer leur talent et se professionnaliser, la Fondation Hasdrubal organise régulièrement des sessions de formation qui permettent aux jeunes musiciens de vivre leur passion et perfectionner leur art pour une carrière durable. Pour cela, des dimensions du savoir et du savoir-faire sont transmises et formalisées dans le cadre de collaborations signées avec trois des plus grandes écoles reconnues au niveau international.

Le premier partenariat, soutenu par l'Institut français de Tunisie, a été initié en septembre 2022 avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, fondé en 1795. Deux nouvelles conventions ont été signées avec l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne (die universitat fur Muzik und Darstellende Kunst Wien) qui date de 1817 et l'Académie royale de musique de Londres (The Royal Academy of Music of London) fondée en 1822. Ces institutions prestigieuses avec des traditions séculaires figurent dans le Top 5 du classement officiel des meilleurs établissements pour l'enseignement artistique dans le monde et se concentrent sur l'internationalisation de leurs enseignements.

Des échanges sont envisagés au cours de cette 1ère résidence artistique de l'histoire du continent africain et 22 jeunes artistes tunisiens pourront profiter d'un partage avec plus de 5000 étudiants de 70 pays, 2000 professeurs et plus de 100 programmes académiques enseignés. Laurent Jost a souligné que la décentralisation est appliquée en permanence lors de la sélection comme le réseau est tissé à l'échelle nationale, couvrant tous les gouvernorats. Les étudiants vont travailler sur des projets communs avec 3 à 5 sessions par an pour développer les bases techniques des instrumentistes et monter le niveau artistique.

A chaque session, d'éminents professeurs et concertistes internationaux sont invités de l'Europe. L'organisation et la production d'évènements culturels illustrent les actions de recherche, de développement et d'innovation pour une future insertion professionnelle. Une collaboration avec des universités américaines est actuellement en vue comme l'a indiqué Laurent Jost.

En répondant aux questions des journalistes, l'impact de cet entrepreneuriat culturel et le rôle de la culture et de la créativité d'une manière générale dans le développement économique ont été mis en avant. En plus de cette vocation purement musicale, les notes qui nous émeuvent, nous transportent et nous rassemblent s'inscrivent dans des stratégies d'engagement social basées sur les arts.

«Cordes en Harmonies » : le prochain concert évènement

Des concerts sont organisés par la Fondation Hasdrubal pour concrétiser l'apprentissage et les échanges culturels et techniques. Elle a fait résonner la musique à l'IFT, à La Cité de la Culture ou même à la Cathédrale de Tunis. De grands rendez-vous ont déjà marqué le public, comme « Cordes et Rythmes d'Orient» en 2023, «EuropAfrica» en février 2024, ou plus récemment les «Concerts de Jazz et musiques improvisées» en avril 2024 réunissant des Jazz band tunisiens avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Un prochain concert de sortie de résidence artistique « Cordes en Harmonie » aura lieu ce 15 octobre à 19h sur la scène d'Hasdrubal Hall à Yasmine Hammamet. Différentes sessions pédagogiques d'excellence sont en cours pour préparer cet évènement qui innove et décloisonne les pratiques avec des collaborations originales. Le brassage culturel est toujours le crédo.

Des virtuoses de demain joueront les chefs-d'œuvre d'hier pour un spectacle où les cordes orientales et occidentales vont se mêler. Deux éminents professeurs sont invités.

Philippe Honoré, professeur à l'Académie royale de musique de Londres qui s'est produit comme chef au sein des plus célèbres orchestres dans le monde et cumule de nombreuses consécrations et des titres internationaux, sera présent. De l'Université autrichienne de musique et des arts du spectacle de Vienne, Anais Tamisier, conférencière, professeur de Musique de chambre est attendue. Le violoniste et compositeur tunisien, Zied Zouari, se charge de l'enseignement des musiques arabo-orientales et de l'improvisation. De Beethoven et Ravel à notre Hadhra nationale, les œuvres du répertoire oriental et occidental qui seront jouées illustreront l'essence des actions culturelles menées par la Fondation Hasdrubal et ses partenaires.