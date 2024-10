Congo-Kinshasa: Le Gouvernement dote l'Inspection générale de la Police d'un charroi automobile pour contrôler le travail de ses éléments sur le terrain

Le vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a remis jeudi 10 octobre, à l'Inspection générale de la police nationale congolaise, (IG PNC), un charroi automobile constitué de véhicules neufs.

Ces véhicules sont destinés aux déplacements de l'IG PNC sur le terrain dans le souci de contrôler, auditer, enquêter et évaluer le travail des policiers à tous les échelons et de lutter contre la corruption et autres antivaleurs.

Selon le commissaire divisionnaire principal, Patience Mushid Yav, ce charroi automobile mis à disposition de l'IG PNC par le Gouvernement va stimuler le travail de lutte contre les arrestations arbitraires, la corruption et les tracasseries policières et routières. Il a, par la même occasion, annoncé la redynamisation de l'administration centrale de l'Inspection générale et la permutation des agents qui ont plus de cinq ans dans un même endroit et a également fait part au Gouvernement de ses autres besoins :

« La signature du projet de déploiement des inspecteurs de la 5e promotion pour créer nos antennes dans des provinces non encore couvertes, la permutation des directeurs et chefs d'antenne ayant déjà fait plus de 5 à 12 ans au même poste, la dotation du charroi automobile, des motos à l'administration centrale et aux antennes provinciales; la sollicitation auprès de votre collègue de l'urbanisme et habitat des espaces de terre, du domaine privé de l'État pour la construction, du bâtiment administratif R +3 et d'un centre médical ».

Jacquemain Shabani a félicité l'IG PNC d'avoir bien géré les fonds que le Gouvernement a mis à sa disposition et leur demandé de faire preuve de rigueur et de sanctionner les policiers véreux qui s'illustrent par des tracasseries sur le terrain.

« Il est important que lorsque nous avons un dossier, un scandale qui concerne la police, qu'il y ait un suivi, des sanctions ; la sanction est avant tout constructive », a-t-il rappelé.

Jacquemin Shabani souligne a par ailleurs noté que cette dotation ne constitue qu'un échantillon du charroi prévu pour l'Inspection générale PNC.