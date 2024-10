Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Rita Fabienne Lokanga parmi les nominés du prix solution d'or

Pour son initiative "boite à livre", la jeune écrivaine congolaise Rita Fabienne Lokanga est nominée dans la catégorie solution d'or au prix Afrique solutions qui se tiendra du 17 au 19 octobre à Marrakech au Maroc. Cet évènement, qui récompensera les Africains porteurs de solutions innovantes et connaissances à impact positif, s'inscrit dans la suite de la deuxième édition de la semaine Afrique des solutions.

Rita Fabienne Lokanga Moubounou est une jeune écrivaine et activiste littéraire congolaise, initiatrice "des boites à livres", dont l'objectif est de susciter le goût pour la lecture dans les milieux congolais, peu importe l'âge, le genre ou le rang social.

En d'autres termes, il s'agit pour elle de donner envie de lire et d'agir au plus grand nombre, notamment les jeunes qui consultent gratuitement. Projet solidaire et démarche éco-citoyenne par nature, cette micro-bibliothèque de rue permet aux élèves, étudiants et travailleurs de lire ou d'emprunter des livres pour donc encourager l'économie circulaire et de favoriser l'accès à la culture pour tous au Congo.

« Si tu ne lis pas, tu ne te cultives pas, tu ne fais aucune recherche et ne remets jamais en cause tous les enseignements que tu as reçus, alors tu ne vaux pas mieux que ces étrangers qui pensent qu'il n'y a que la pauvreté en Afrique, que les habitants vivant dans des savanes et qu'un sac de riz peut nourrir tout le village.

%

Tu seras totalement enfermé dans le regard des autres ; victime de ce qu'appelle l'écrivaine Nigériane Chimamanela Ngozi Adichie "les dangers de l'histoire unique" parce qu'il n'existe aucune seule version de l'histoire, mais plusieurs », a-t-elle écrit sur sa page Facebook, car au-delà de son impact divertissant, son souhait est que le peuple congolais s'imprègne à l'idée que la lecture, celle d'un simple bouquin, d'un magazine, d'une page de journal ou d'une bande dessinée, est une ouverture vers d'autres possibilités, un véritable acte de résistance et une force.

Avec le succès de la première expérience, dit-elle, les demandes se sont multipliées pour l'installation d'autres boites à livres dans les quartiers, écoles, centres culturels et autres lieux à travers la ville de Brazzaville et voire à Pointe-Noire et Dolisie. « Aujourd'hui, enfin prêt pour la suite, avec les preuves contredisant la phrase "Les Congolais n'aiment pas la lecture", nous avons donc décidé de lancer une cagnotte pour aider à l'installation de plusieurs autres bibliothèques publiques et permettre l'accès aux livres à la population congolaise », a-t-elle renchéri.

Dans un message publié sur sa page, la jeune auteure a indiqué qu'aucune personne, aucun parent ne devrait trouver des excuses et de se considérer trop vieux pour apprendre car le monde est en constante évolution. « Il est important dans les pays africains que les parents prennent conscience de leur rôle dans l'éducation de leurs enfants au-delà de l'école.

Il s'agit non seulement de transmettre des savoirs culturels et historiques, mais aussi de développer chez les jeunes un esprit critique et une conscience historique qui leur permettra de comprendre les défis contemporains et de contribuer à l'amélioration de nos sociétés. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir un accès plus large à l'information grâce aux nouvelles technologies et à l'internet. Il appartient donc à chaque génération de s'informer, de s'éduquer et de transmettre cette richesse à la suivante afin de briser le cycle de l'ignorance et de l'aliénation culturelles », a-t-elle déclaré sur la page.

Dédié aux acteurs africains de solutions qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, ce prix récompense l'excellence africaine, en mettant à l'honneur des entrepreneurs, des décideurs, des universitaires, des chercheurs, des investisseurs qui imaginent et qui mettent en place des solutions innovantes, constructives et porteuses d'espoir.

Cette initiative contribue, en d'autres termes, à la création d'une société inspirante, solidaire et dynamique pour montrer que les Africains qui vivent sur le continent et dans la diaspora entreprennent dans divers domaines et agissent pour le bien commun.