Tunisie: Présidentielle 2024 - Pas d'oppositions de la part de deux candidats

Ayachi Zammel et Zouhaïer Maghzaoui n'ayant pas soumis d'opposition jusqu'à la dernière minute, l'Isie se prononce.

Aujourd'hui, vendredi 11 octobre, auront expiré, à zéro heure 1 minute de la nuit du jeudi 10 octobre, les délais réglementaires relatifs au dépôt des oppositions qui pourraient être soumises par les deux candidats ayant perdu l'élection présidentielle du dimanche 6 octobre 2024, à savoir Ayachi Zammel, président du mouvement «Azimoune» et ayant participé à la campagne électorale, en prison, pour soupçons de fraudes électorales (falsification de parrainages) d'une part, et, d'autre part, Zouhaïer Maghzaoui, président du parti mouvement Achaâb, classé troisième au décompte général des voix exprimées par les électeurs ayant pris part, dimanche dernier, à l'opération de vote.

Hier, jeudi 10 octobre, et au moment de la rédaction du présent article vers 17 heures, soit à quelque 7 heures de l'expiration officielle du délai de soumission à la justice judiciaire (Tribunal de première instance de Tunis ayant remplacé officiellement le Tribunal administratif) des demandes ou plus précisément des requêtes d'opposition aux résultats préliminaires de l'élection présidentielle annoncés, lundi 7 octobre, par l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), à l'heure indiquée, les médias, toutes spécialités confondues, annonçaient que Ayachi Zammel et Zouhaïer Maghzaoui ont décidé de ne pas soumettre de requêtes d'opposition aux résultats de l'élection présidentielle.

En d'autres termes, aussi bien Zammel que Maghzaoui et contrairement aux déclarations à chaud exprimées, dimanche, aussitôt que Hassen Zargouni, président de Sigma-Conseil, a fait paraître les premières estimations sur la chaîne TV nationale, se sont rétractés et ont décidé de reconnaître les résultats, comme annoncés, faut-il le rappeler, par l'Isie, lundi dernier.

Hier, Ramzi Jebabli, se présentant comme le coordinateur principal de la campagne électorale de Zammel (au sein de cette équipe, on assure qu'il n'y pas de président ou de chef de campagne, tous les membres affirment qu'ils parlent le même langage et qu'il n'existe pas de hiérarchise entre eux) a été on ne peut plus clair, transparent et tranchant: «Non, Ayachi Zammel ne constituera pas le charbon qui sera utilisé pour que la Tunisie brûle et pour que notre chère patrie bascule dans l'inconnu, c'est-à-dire le conflit dangereux de la guerre des illégalités».

Jebabli ne mâche pas ses mots pour annoncer: «Ceux qui cherchent à instrumentaliser Ayachi Zammel pour faire régner le désordre, la division et la sédition au sein du peuple tunisien n'ont pas choisi la personne à même de répondre à leurs calculs et réaliser leurs ambitions. Pour la simple raison que Ayachi et les membres de son équipe sont de vrais patriotes qui respectent la volonté du peuple et refusent les magouilles de ceux qui ont choisi de refuser aux Tunisiens d'exercer pleinement et effectivement leur droit à la consécration de la souveraineté» nationale».

L'Isie se prononce aujourd'hui

Du côté du parti Mouvement Achaâb, dont le candidat et président Zouhaïer Maghzaoui est arrivé troisième, on développe pratiquement le même discours et on assure, par la voix d'Abderrazak Aouidet, membre de l'ARP et directeur de la campagne électorale de Maghzaoui, que le parti ne soumettra pas de requête d'opposition aux résultats révélés par l'Isie et que les dépassements ou les dysfonctionnements ainsi que les infractions signalés par les observateurs du parti, le jour du scrutin, ne sont pas à même de constituer des motifs valables à la soumission à la justice d'une requête d'opposition.

Ainsi, l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), qui dispose de 48 heures à partir de la journée du vendredi 11 octobre à minuit 1 minute pour annoncer les résultats définitifs de l'élection présidentielle, peut le faire aujourd'hui même lors d'une conférence de presse.