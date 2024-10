Tunisie: Journées promotionnelles de l'artisanat, à Tunis - Une édition dédiée aux artisans handicapés

Il s'agit de journées promotionnelles, tenues, de façon périodique toutes les semaines, où les artisans issus des régions peuvent ainsi s'exposer, mettant en évidence leurs articles et produits faits main.

A la Galerie de l'information, en plein centre-ville de Tunis, les expositions-ventes de produits d'artisanat tunisien n'en finissent pas de créer l'évènement, à même de drainer autant de visiteurs et clients. Et ça se voit tous les jours ou presque, avec, en toile de fond, l'appui constant que l'on apporte au secteur et ses professionnels, à travers toutes les régions du pays. Pour eux, c'est une aubaine commerciale et économique.

Marketing et promotion

En fait, il s'agit de journées promotionnelles, tenues, de façon périodique, toutes les semaines, où les artisans issus des régions peuvent ainsi s'exposer, mettant en évidence leurs articles et produits faits main. Soit un patrimoine ancestral aux quatre parfums, marqué du sceau de l'authenticité, mais aussi de la modernité, épousant le temps du marketing et de la promotion.

Et c'est dans cette optique que l'Office national de l'artisanat (ONA) continue à gérer son programme promotionnel, voulant également en faire profiter les artisans à besoins spécifiques, issus des associations œuvrant dans ce domaine. Ainsi, 20 parmi eux ont eu la chance de prendre part, tout au long de cette semaine (du 7 au 12 de ce mois), aux journées promotionnelles, organisées à l'initiative de l'ONA, à la Galerie de l'information, à Tunis. Soit, une édition exceptionnelle leur est dédiée, avec le concours du ministère des Affaires sociales et la direction générale de la promotion sociale. D'ailleurs, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, vient de l'inaugurer, avant-hier mercredi, en faisant le tour des pavillons en place.

Ceci étant, une marque d'encouragement et d'incitation à aller de l'avant, sans pour autant nier les difficultés auxquelles fait face cette catégorie socioprofessionnelle, notamment sur le plan commercialisation et écoulement du produit artisanal sur le marché local. Cela dit, ces artisans porteurs de handicap ont besoin, plus que jamais, d'être encadrés et accompagnés. «Il y a intérêt à leur fournir le soutien et l'encadrement requis pour booster leurs activités et renforcer leurs compétences, en les aidant à mieux commercialiser leurs produits et leurs créations artisanales», promet, en ces termes, le ministre, soulignant que pareille manifestation permettrait de faciliter leur intégration socioéconomique. A l'échelle locale ou internationale, leur suivi s'avère de mise. A situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles.

L'appui de l'ONA

Par ailleurs, il n'en demeure pas moins essentiel de les gratifier des dispositions spéciales. De toutes les façons, l'ONA semble agir en parrain qui les soutient, en facilitant leurs participations. Au Salon de la création artisanale, ainsi que lors des foires et manifestations régionales et nationales, ces artisans à besoins spécifiques trouvent leur compte. A longueur d'année, ils sont omniprésents.

A noter que ces journées promotionnelles se déroulent quasi-régulièrement tout au long de l'année, où l'on trouve, à raison de chaque semaine, deux gouvernorats. Destiné à tour de rôle à tous les artisans de différentes régions, ce rendez-vous hebdomadaire semble être une plaque tournante d'expositions et de ventes. Aussi, l'heure de la digitalisation a-t-elle sonné, afin que nos artisans puissent voler de leurs propres ailes, au-delà des frontières vers d'autres marchés.