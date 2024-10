Tunisie: Montassar Talbi - 'Je reviendrai plus fort...'

interview

L'international tunisien ne vit pas très bien la relégation en Ligue 2 française avec le FC Lorient, encore plus le dernier mercato pas abouti pour lui. Pour le moment, il préfère se concentrer sur ses performances personnelles que ce soit avec le club de Lorient ou en équipe nationale avec la promesse de reprendre du poil de la bête.

Si on mettait, d'abord, cette double confrontation contre les Comores dans son cadre?

Nous, joueurs, sommes conscients de l'importance de la double confrontation contre les Comores qui sera déterminante pour la qualification à la phase finale de la CAN 2025. C'est pourquoi nous ferons de notre mieux pour remporter la victoire que ce soit à Radès ou à Abidjan dans la perspective d'engranger les six points. Pour y parvenir, nous devons parvenir à imposer notre style de jeu.

Que promettez-vous aux supporters qui viendront vous encourager, ce soir, sur les gradins de l'Olympique de Radès ?

C'est simple : allier résultat et manière en proposant à nos supporters un football de belle facture. Être soutenu par notre public, que nous exhortons de nous encourager sans relâche, ne peut que nous motiver davantage. C'est un surpassement naturel et à nous de lui rendre l'ascenseur. Nous allons tout donner sur le terrain. Les supporters verront, ce soir, une sélection nationale agressive dans le jeu et des joueurs combatifs qui se battent sans relâche pour engranger les trois points de la victoire.

Avez-vous une idée précise sur les Comores ?

Le football a beaucoup évolué en Afrique. On ne peut plus parler de petites et de grandes nations tellement le niveau s'est rapproché. La sélection des Comores est composée d'un groupe homogène. Bon nombre d'internationaux comoriens sont passés par des centres de formation français.

Une question personnelle : vous étiez la saison dernière l'un des joueurs en vogue de la Ligue 1 en France. Aujourd'hui, vous vous trouvez par obligation en Ligue 2. Comment vivez-vous cette situation ?

Tout le monde connaît ma situation. Le mercato estival a été clôturé depuis un certain temps déjà. C'était un mercato fatigant et pas abouti pour moi. Maintenant que les dés sont jetés et que je ne peux plus faire marche arrière, je préfère me concentrer sur mes performances personnelles, mais aussi prendre le temps de digérer ce que j'ai vécu cet été. Le plus important à mes yeux, à présent, est de m'améliorer au quotidien comme joueur que ce soit aux entraînements ou lors des matchs. Je reviendrai plus performant, plus fort, que ce soit en équipe nationale ou avec Lorient.