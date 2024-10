Tunisie: Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, à Jendouba - Plusieurs mesures pour améliorer les conditions des hôpitaux

Un ensemble de mesures a été annoncé comprenant, entre autres, la création d'une salle de cathétérisme à l'hôpital régional de Jendouba, l'acquisition de nouveaux scanners pour les hôpitaux régionaux de Jendouba et de Tabarka, alors qu'un nouveau centre de dialyse sera aménagé à l'hôpital local d'Aïn Draham.

A l'issue d'une visite inopinée dans des établissements publics de santé dans la région de Jendouba, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé un ensemble de mesures visant à promouvoir la qualité des prestations de soin dans les structures sanitaires de la région.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du département, le ministre de la Santé a fait savoir qu'une salle de cathétérisme sera créée à l'hôpital régional de Jendouba et un nouveau centre de dialyse sera aménagé à l'hôpital local d'Aïn Draham.

Acquisition de nouveaux équipements de pointe

Il a, en outre, souligné l'importance de généraliser la digitalisation complète des services de santé.

A cette occasion, Ferjani a ordonné de mobiliser les fonds nécessaires pour achever le projet de réaménagement de l'unité de cathétérisme du service de cardiologie de l'hôpital régional de Jendouba, soulignant la nécessité d'améliorer les conditions de prise en charge des patients, de combler les postes vacants en personnel et de finaliser les projets en retard dans ce secteur.

%

Le ministre avait visité l'hôpital régional de Jendouba, le centre régional des maladies cancéreuses, le centre d'urgence médicale, ainsi que les hôpitaux locaux de Fernana, Aïn Draham et l'hôpital régional de Tabarka. Par ailleurs, Ferjani a annoncé l'acquisition de nouveaux scanners pour les hôpitaux régionaux de Jendouba et de Tabarka, l'installation d'équipements de pointe dans les blocs opératoires et la création d'une nouvelle unité de transfusion sanguine.

Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre toutes les équipes médicales pour garantir des soins de santé de qualité aux habitants de la région, précisant que ces visites se poursuivront dans d'autres régions du pays afin d'évaluer et d'améliorer le niveau des services de santé et d'assurer une réponse rapide aux besoins des citoyens.