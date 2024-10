Tunisie: Entrepreneuriat social - Enactus Tunisia sacrée championne du monde

Après avoir été couronnée vice-championne du monde successivement en 2022 et en 2023, la Tunisie a pu cette année surclasser les participants de 29 pays pour se positionner à la première place. La jeunesse tunisienne ne cesse d'étonner.

Ils l'ont fait. Après trois jours de compétition, ils ont remporté la Coupe du monde Enactus 2024 avec leur entreprise sociale Bovita. Les étudiants de l'Université de Tunis Business School (établissement public) ont remporté la compétition parmi 29 challengers composés de champions nationaux du réseau national Enactus du monde entier (Allemagne, Angleterre, Maroc...). Cette Coupe du monde s'est déroulée à Astana, au Kazakhstan, et a réuni plus de 700 jeunes entrepreneurs sociaux les plus brillants du monde, issus de plus de 30 pays, avec pour mission commune de résoudre des défis mondiaux cruciaux.

Du 1er au 4 octobre, les représentants de la Tunisie ont vécu l'expérience de la Coupe du monde Enactus, une rencontre mondiale d'esprits innovants. A cet effet, plusieurs jeunes innovateurs sociaux, des chefs d'entreprise et des universitaires se sont réunis à Astana pour présenter leurs projets marquants avec une mission commune consistant à résoudre les défis mondiaux les plus critiques. Des équipes de 30 pays se sont affrontées pour le titre de champion du monde Enactus qui est revenu cette année à la Tunisie.

Enactus Tunis Business School surclasse tous les participants grâce au projet Bovita

En vue de mieux savoir de quoi il s'agit au juste et d'avoir de plus amples détails autour de cette participation, La Presse a contacté la présidente CEO de Enactus Tunisie, Khaoula Khedimy Boussama, qui a déclaré que cette organisation vient de remporter le titre de champion du monde de Enactus World Cup 2024 qui s'est tenue du 2 au 4 octobre à Astana, au Kazakhstan. Enactus Tunisie, qui fête ses 15 ans, était représentée par son équipe Enactus Tunis Business School qui a brillamment participé à ce grand challenge international avec deux projets : SucSeed et Bovita.

Ce dernier est un projet qui propose des produits 100 % naturels se basant sur la phytothérapie pour traiter et prévenir la mammite des glandes mammaires chez les bovins. Bovita propose une gamme de produits 100% naturels à base de phytothérapie destinés à remplacer les antibiotiques et les traitements chimiques dans la prévention et le traitement de la mammite bovine. Leur gamme de produits comprend une crème extra-mammaire pour les cas légers, un gel à base d'huile pour la prévention et une injection intra-mammaire naturelle pour les cas graves, tous visant à guérir efficacement les zones infectées, à réduire l'inflammation et à éliminer les bactéries. Ce projet répond aux besoins de nos agriculteurs. L'objectif est de trouver une solution susceptible de traiter à moindres frais la mammite chez les vaches laitières par le biais de produits naturels.

Le projet Sucseed quant à lui offre une gamme de produits sans gluten pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque, comprenant de la farine, des biscuits, des cookies et du couscous.

D'autres équipes tunisiennes primées

Au premier tour, Enactus Tunisia a éliminé les équipes du Kenya et de l'Azerbaïdjan. En demi-finale, elle s'est imposée face à l'Afrique du Sud, Hong Kong et l'Australie, avant d'atteindre la grande finale où elle a affronté l'Allemagne, le Maroc et la Corée du Sud.

En parallèle et dans le challenge Action With Africa powered by GIZ, Enactus Tunisia et son équipe Enactus Université de Gafsa se sont distinguées en décrochant la 3e place avec son projet Canz, une solution innovante qui conçoit et commercialise des cubes en PLA 100 % naturels et biodégradables, permettant d'économiser l'eau dans le secteur agricole, en particulier pour les arbres fruitiers, ajoute Khaoula Khedimy Boussama,

Dans le cadre de ce challenge, d'autres équipes tunisiennes ont également été primées, à savoir Enactus Esprit School of Business et son projet Plantly qui s'est classée à la 8e place et Enactus Limitl'ESS Islai Béjà et son projet Pure Helix qui a obtenu la 12e place.

Message des jeunes: «Impossible n'est pas tunisien»

«C'est une consécration pour la Tunisie et le couronnement des efforts et de l'engagement de nos étudiants. On rêve d'organiser un jour le championnat du monde en Tunisie, d'autant qu'on dispose des ressources humaines nécessaires pour réaliser cet objectif », nous confie la présidente d'Enactus. «Ce qu'il nous faut en contrepartie, ce sont les ressources financières, puisque l'organisation d'un tel événement nécessite un financement d'environ 8 millions de dinars. Mais, il faut aussi que l'Etat s'engage dans une telle entreprise. Au Kazakhstan, c'est l'Etat qui a appuyé l'organisation de ce championnat du monde sur le plan financier et de la logistique, tout en impliquant certains départements ministériels».

Suite à ce grand succès, nos jeunes ont confirmé une volonté inébranlable puisqu'ils ont raté le titre de champion du monde à deux reprises en 2022 et en 2023. Ils n'ont pas abdiqué pour autant et ont pu remporter la première place cette année. Leur message a été bien clair : «Impossible n'est pas tunisien ». «De mon côté, ajoute-t-elle, je conseille aux jeunes de ne jamais perdre espoir. L'Etat doit aussi faire beaucoup plus en faveur des jeunes startuppers. Il n'est pas normal qu'un jeune attende des mois et des mois pour lancer sa startup. A titre d'anecdote les participants hollandais à ce championnat nous ont souligné que le temps de garer son vélo dans un parking dans leur pays est plus long que celui réservé à la création d'une startup».

Enactus Tunisie est une organisation d'entrepreneuriat social rassemblant des business leaders, des étudiants et des enseignants universitaires qui utilisent la force positive de l'entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau international d'Enactus, englobant 36 pays. 62% des membres de cette organisation en Tunisie sont des étudiants et 56% sont des ingénieurs. Depuis leur fondation, les étudiants d'Enactus dont le nombre est estimé à 3.500, ont créé plus de 75.000 projets et entreprises, bénéficiant à des millions de personnes.