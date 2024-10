Afrique: Les Comores, adversaire de l'équipe nationale - Un groupe soudé

Connu pour son jeu porté vers l'avant, le onze comorien n'est pas un adversaire à sous-estimer, bien au contraire. Le Ghana, éliminé par les Comores lors de la CAN 2022, suite à une victoire historique (3-2), et une autre défaite en novembre 2023 (1-0) en éliminatoires du Mondial 2026, en sait quelque chose...

L'équipe nationale des Comores s'est fait remarquer ces dernières années pour son jeu plein de panache et de spontanéité. Le double adversaire des Aigles de Carthage qu'on surnomme les «Coelacanthes», emmené par l'Italien Stéfano Cusin, compte sur un groupe de joueurs qui évoluent en majorité en France (Ligue 1, Ligue 2 et National). Dans la liste des Comoriens, amenés à défier les Tunisiens, ne figure qu'un seul joueur local, le milieu de terrain, Naimoudine Assane, sociétaire du Volcan Club de Moroni.

Quand on parle des Comores, on pense bien souvent aux bolides qu'ils exécutent avec art et précision comme celui de Youssouf M'changama contre le Cameroun de plus de 30 mètres sur coup franc, à Yaoundé même en janvier 2022.

Age de 34 ans, le joueur de Troyes (L2) ne fait pas partie du groupe pour affronter la Tunisie, forfait pour blessure. Avant lui, d'autres joueurs talentueux, comme Hamada Jambay d'origine comorienne, qui ont fait les beaux jours des clubs français, tel l'Olympique de Marseille (113 matchs et 4 buts). L'arrière droit Kassim Abdallah 37 ans, qui joue avec la réserve de l'OM compte 31 capes et 1 but avec les Comores. Dans ce contexte, l'équipe nationale comorienne s'appuie sur une ossature bien établie, tout en intégrant deux talents prometteurs. Du reste, 15 joueurs parmi les 23 retenus par Cusin évoluent au pays de l'Hexagone, dont les 3 gardiens de but sélectionnés.

%

Du sang neuf dans le groupe

Parmi eux, un nouveau venu, Rémy Vita, latéral gauche de 23 ans, évoluant à l'Amiens SC (Ligue 2) qui va apporter avec lui une expérience enrichie par ses passages, dans divers championnats européens. Polyvalent, capable d'évoluer en tant qu'ailier et véloce, il sera utile pour l'animation offensive des Comores, particulièrement sur le flanc gauche.

Le second nouveau venu est Naimoudine Assane, milieu de terrain du Volcan Club, évoluant au pays. Outre ces deux nouvelles recrues, Cusin a également rappelé Mohamed Youssouf (AC Ajaccio) et Affane Saïd Djambae (AS Vita Club/ RDC), absents lors du dernier rassemblement.

L'attaquant Mezyane Maolida, 25 ans (Al Kholood / Arabie saoudite), passé par Lyon et Nice, est à suivre de près. A son actif, 3 buts en 5 capes depuis 2023. Cependant, les Comores devront se passer du capitaine emblématique El Fardou Mohamed Ben Nabouhane, 35 ans (40 sélections et 19 buts), forfait en raison d'une blessure. Une absence de poids, tout comme celle du prometteur Raimane Daou, milieu défensif de 19 ans qui officie avec les réservistes de l'OM en National 3 (D5), également blessé.

A noter que dans l'historique des confrontations directes, un seul match a été disputé entre les deux nations, c'était lors d'un test amical deux mois avant le Mondial Qatar 2022, au stade de la Source à Orléans (France) avec une victoire 1-0 des Aigles de Carthage.