Congo-Brazzaville: Exposition sur la culture et l'art africain - Un événement culturel et solidaire

La 3e exposition sur la culture et l'art africain, organisée par Eliora Association, s'invite le 12 octobre à Paris 16e. L'événement vise la découverte des facettes méconnues de l'Afrique tout en soutenant une cause noble.

Depuis sa création, Eliora Association oeuvre pour le bien-être des enfants abandonnés et orphelins au Congo-Brazzaville. Dans le prolongement de ses actions, elle a jugé bon de ne pas se contenter uniquement des actions humanitaires. L'association met désormais en lumière la culture africaine en organisant des événements comme cette exposition sur la culture et l'art africain.

À travers ce rendez-vous, elle espère sensibiliser le public à la fois à la richesse de la culture africaine et aux défis auxquels sont confrontés les enfants vulnérables au Congo.

« L'exposition sur la culture et l'art africain est une célébration culturelle et solidaire qui permettra à tous les participants de découvrir des facettes méconnues de l'Afrique tout en soutenant une cause noble. Que vous soyez passionné d'art, curieux de découvrir de nouvelles cultures ou engagé dans la solidarité internationale, cet événement est fait pour vous. Rendez-vous le 12 octobre 2024 à la Salle Rossini pour une journée riche en découvertes, en émotions et en partage », ont déclaré les organisateurs via un communiqué.

L'exposition sur la culture et l'art africain prévoit une programmation diversifiée. En effet, outre l'exposition d'oeuvres d'art, il est également prévu des performances culturelles et artistiques à travers des spectacles musicaux et de danse traditionnelle ; des conférences et débats sur des sujets variés tels que l'art africain contemporain, la place des traditions dans le monde moderne, les enjeux sociaux et politiques en Afrique ; des ateliers créatifs pour enfants où ils pourront s'initier à des techniques artistiques africaines tout en apprenant l'histoire et les valeurs de ces pratiques.

A côté de cela, l'événement installera un marché artisanal africain où seront proposés des produits faits main comme les bijoux, vêtements, objets décoratifs, etc. De plus, la cuisine africaine sera à l'honneur avec une sélection de plats traditionnels qui régaleront les papilles des visiteurs pour un véritable voyage gustatif à travers les différentes régions du continent.

Au cours de cet événement, le lien entre art et solidarité se fera à travers la vente aux enchères d'œuvres exceptionnelles d'artistes africains. Cette vente permettra de récolter des fonds au profit de l'orphelinat Eliora au Congo-Brazzaville. Les œuvres proposées à la vente ont été réalisées par des artistes africains de renom, chacun apportant sa vision unique du continent à travers des médiums variés. Pour les collectionneurs aguerris ou simplement des amateurs d'art, cette vente est une belle occasion d'acquérir des pièces singulières.

Comme le souligne Eliora Association, les fonds levés lors de cette vente visent à contribuer directement à l'amélioration des conditions de vie des enfants en difficulté. A en croire Eliora association, il est possible de soutenir cette initiative en faisant un don à l'association en ligne.