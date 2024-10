Ile Maurice: Le bâtiment du KFC sera démoli dans quatre semaines

Le bâtiment du KFC, sis à La Chaussée, sera démoli dans quatre semaines. C'est ce qu'a annoncé le lord-maire, Issop Nujuraully, lors d'une conférence de presse tenue au siège de la municipalité ce vendredi 11 octobre. Cette décision fait suite à un accord conclu «à l'amiable et de bonne manière», a précisé Issop Nujuraully, entre les deux parties. «Nous devons remercier le directeur de KFC, qui a enfin compris l'urgence de libérer le ruisseau du Pouce. Les négociations n'ont pas été faciles, mais finalement, la raison a primé. La municipalité a octroyé le contrat de démolition du (bâtiment) KFC, le contracteur est déjà sur le site et dans quatre semaines, il sera démoli», a-t-il dit.

La démolition de cette structure est conforme aux recommandations du rapport du Fact-Finding Committee présidé par l'ex-juge Bhushan Domah et rendu public en 2008, après les inondations meurtrières survenues en mars de la même année, ainsi que les recommandations du rapport d'enquête judiciaire par la Senior Magistrate Ida Dookhy-Rambarun, à la suite des inondations meurtrières du 30 mars 2013 ayant coûté la vie à 11 personnes dans la capitale. «Les marchands opérant sur la surface bétonnée du ruisseau du Pouce ont été relogés à la gare du Nord et travaillent convenablement. Nous avions un souci concernant KFC et beaucoup s'interrogeaient sur sa démolition, mais c'est réglé. (...) Les travaux de démolition se feront les week-ends et après les heures de travail», a expliqué le lord-maire.

Par ailleurs, les rapports recommandent aussi la démolition des aires de stationnement d'Air Mauritius et de Rogers, situées sur le Ruisseau du Pouce. «Le ministre des Collectivités locales facilite les négociations avec Rogers et Air Mauritius, qui sont en bonne voie. En ce qui concerne Rogers, cela prend un peu de temps parce que l'ambassade américaine y a ses équipements, entre autres, et est prête à déménager, mais cela prendra deux à trois mois. Air Mauritius est également partant et nous sommes en train de finaliser un accord. Entre-temps, nous démolissons KFC et, en même temps, les surfaces bétonnées du ruisseau du Pouce seront enlevées. Nous allons libérer la rue La Poudrière et faire partir tout ce qui est un obstacle à la sécurité publique», a affirmé Issop Nujuraully.