Maroc: Taounate - Plus de 4.500 élèves du monde rural bénéficient de la caravane 'Code pour tous'

Taounate — Quelque 4.560 élèves du cycle primaire ont bénéficié des prestations de la caravane "Code pour tous", organisée par le comité provincial du développement humain de Taounate en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale au titre de la saison académique 2024-2025.

Ce projet, doté d'un budget d'environ 743.000 dirhams dans le cadre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et qui cible 23 collectivités territoriales de la province de Taounate, vise à renforcer l'apprentissage des connaissances technologiques par les élèves des 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire et à développer leur créativité en leur permettant de bénéficier de compétences en programmation, en robotique et en intelligence artificielle.

L'organisation de cette caravane s'inscrit dans le cadre du projet "Code pour tous", objet de la convention de partenariat et de coopération entre la coordination nationale de l'INDH, le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et l'association de l'intelligence artificielle à Taounate, qui supervise la mise en oeuvre du projet.

Cette caravane a fait escale jeudi à Ouled Azam à Taounate, où près de 300 élèves, filles et garçons, ont bénéficié des prestations proposées par cette initiative.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service Impulsion du capital humain des générations montantes à la province de Taounate, Jihar Zrimi a indiqué qu'une enveloppe budgétaire estimée à 743.000 dirhams a été consacrée à cette caravane qui bénéficie à 34 établissements de l'enseignement primaire dans 23 collectivités territoriales de la province de Taounate.

Il a ajouté que ce projet s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat qui réunit le comité provincial du développement humain de Taounate, l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Fès-Meknès et l'association de l'intelligence artificielle à Taounate.

De son côté, le président du centre provincial du système d'information à la direction provinciale de l'éducation nationale à Taounate, Hicham El Oulai a souligné l'importance de ce programme qui vise à initier les élèves du monde rural aux techniques de la programmation, de la robotique et de l'intelligence artificielle et à lutter contre les disparités territoriales dans l'accès à ce domaine en constante évolution.

Il a ajouté que cette initiative permet aux élèves du monde rural de bénéficier d'au moins six cours, dont chacun comprend deux heures, dans le domaine du codage et de la robotique, ce qui contribue à développer leurs talents créatifs.

Le président de l'association de l'intelligence à Taounate, Youssef Natoh a passé en revue les objectifs de ce projet qui vise notamment à renforcer l'apprentissage des élèves en codage et en robotique et à les initier aux outils de l'intelligence artificielle.

Il a ajouté que l'association a fourni les ordinateurs, les équipements robotiques et d'intelligence artificielle nécessaires pour la réalisation de cette caravane qui renforce la capacité de créativité des élèves.

Dans le cadre des mesures prises pour mettre en oeuvre ce projet, une formation a été organisée au centre provincial de formation continue de la direction provinciale de l'Éducation nationale sur les principes de codage, d'intelligence artificielle et de robotique pédagogique.