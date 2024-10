Maroc: Dar Talib Zerarda à Taza - Un bel exemple de l'implication de l'INDH dans la lutte contre le décrochage scolaire

Taza — Dar Talib de Zerarda à Taza est une illustration parfaite de l'engagement continu de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la scolarisation et la réduction du phénomène de décrochage scolaire, en particulier dans le monde rural.

Cet établissement, qui a ouvert ses portes au cours de l'année scolaire 2004-2005 et qui est gérée par l'Association caritative islamique pour Dar Talib de Zerarda, accueille actuellement un total de 124 étudiants et étudiantes issus de différents villages et douars relevant de cette commune rurale et qui ne disposent pas de transport scolaire.

Afin d'améliorer les différents services offerts par Dar Talib à ses bénéficiaires, le gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, accompagné d'élus et de responsables des services décentralisés, vient de lancer un projet de mise à niveau et d'équipement de cet établissement afin d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants et des étudiantes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire le phénomène de l'abandon scolaire, en particulier chez les filles, à améliorer les conditions de réussite scolaire et à bâtir un avenir meilleur pour les générations montantes.

Le projet comprend des travaux d'aménagement et d'élargissement, ainsi que des travaux d'aménagement extérieur, pour lesquels une somme de 4 millions de dirhams (MDH) a été allouée comme contribution de l'INDH sous la supervision et l'accompagnement de l'Entraide nationale.

%

Ce projet important offrira à 124 étudiants (76 filles et 48 garçons) des conditions favorables à la réussite scolaire et contribuera à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale à la province de Taza, Azzedine Loukili, a indiqué que l'ouverture de Dar Talib à Zerarda pour les étudiants et étudiantes de la commune dans l'arrondissement de Tahla s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes de l'INDH.

L'objectif est de réhabiliter ces établissements et de les rendre conformes aux normes de la nouvelle génération d'établissements d'aide sociale en les dotant de tous les équipements nécessaires, a-t-il expliqué, saluant les résultats scolaires exceptionnels obtenus par les pensionnaires masculins et féminins de Dar Talib.

De leur côté, les bénéficiaires de cet établissement ont exprimé leur gratitude pour les nombreux services fournis par ce centre d'hébergement et de sa grande contribution à l'amélioration de l'offre éducative dans la province.