Maroc: INDH/Chefchaouen - Remise de bus de transport scolaire au profit de plusieurs communes

Chefchaouen — Des bus de transport scolaire ont été remis, jeudi au siège de la province de Chefchaouen, au profit de plusieurs communes relevant de la province, en vue de soutenir la scolarisation des enfants en milieu rural.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et dans le sillage des projets visant à fournir du soutien scolaire et à accompagner les personnes en situation de précarité.

Cette opération, supervisée par le gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, en présence des chefs des services décentralisés, d'élus et de responsables locaux, a porté sur la remise de 18 bus de transport scolaire au profit de 17 communes rurales relevant de la province.

Ce projet, auquel a été allouée une enveloppe budgétaire de plus de 7 millions de dirhams, s'inscrit dans le cadre de l'axe relatif à l'appui scolaire du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la division de l'action sociale (DAS) de la province de Chefchaouen, Saïd Khediri, a indiqué,que cette opération vise à donner une forte impulsion au secteur de l'éducation, à travers la facilitation de l'accès à l'enseignement et le renforcement de la lutte contre l'abandon scolaire, en particulier parmi les filles rurales, en plus d'offrir les conditions nécessaires à la réussite scolaire, au soutien de l'apprentissage et à lutte contre le décrochage scolaire.

Pour ce faire, il est nécessaire de fournir des moyens de transport scolaire, qui contribueront à atténuer la pression sur les bus scolaires existants, et faciliteront également les déplacements des élèves, sur de longues distances, vers leurs établissements d'enseignement.

Par ailleurs, le gouverneur de la province de Chefchaouen a procédé à la distribution de lunettes de vue aux enfants bénéficiaires de l'enseignement préscolaire souffrant de troubles de la vue, et qui ont été diagnostiqués dans le cadre d'une campagne médicale organisée par l'INDH dans la province, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et l'Association de médecins de Chefchaouen.

Lors de cette campagne médicale, qui s'est déroulée en mai dernier, les enfants du préscolaire ont bénéficié d'examens ophtalmologiques gratuits et d'un suivi médical, en plus de lunettes de vue distribuées gratuitement.