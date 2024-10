Maroc: Le CESE abrite un workshop sur les jeunes et la participation citoyenne du pays et en Wallonie-Bruxelles

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a organisé récemment, en partenariat avec la Wallonie-Bruxelles, un workshop sur le thème "Jeunes et participation citoyenne" au siège du CESE à Rabat.

Cette rencontre a été marquée par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques au Maroc et en Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la mise en place d'outils et de mécanismes de participation citoyenne, ainsi qu'à l'éducation permanente à la participation citoyenne, rapporte un communiqué du CESE.

Dans une allocution à l'occasion, Ahmed Réda Chami, Président du CESE, a souligné l'importance de la participation citoyenne dans la co-construction des politiques publiques au Maroc.

Dans ce sens, il a mis en avant les différentes initiatives mises en place par le Conseil afin d'encourager le débat, notamment sa plateforme digitale ouchariko.ma, et les ateliers citoyens organisés dans les régions et les universités, indique le communiqué.

Pour sa part, la Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles au Maroc, Chiraz El Fassi, a insisté sur l'importance de la participation des jeunes dans le processus de prise de décision politique.

Elle a également partagé les initiatives réussies menées en Wallonie, visant à développer des outils participatifs, tels que des projets et conseils consultatifs, ainsi qu'un service citoyen dans le but de rendre les institutions plus efficientes et surtout plus adaptées aux attentes d'aujourd'hui.

De son côté, la directrice de la coopération et de l'action culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, Nadia El Hnot, a mis en avant le programme bilatéral signé lors de la Commission mixte permanente Maroc/Wallonie-Bruxelles en mai 2023.

Elle a insisté sur le rôle central des jeunes dans la promotion de la démocratie participative et leur implication dans les affaires publiques, ajoute la même source.

Intervenant au premier panel, Latifa Benwakrim et Amine Mounir Alaoui, membres du CESE, ont mis la pertinence de disposer de mécanismes institutionnels transparents et de la prise en compte des retours des citoyens pour garantir une participation active et durable, ainsi que la nécessité d'une approche systématique et structurée pour impliquer efficacement les citoyens.