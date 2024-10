Ethiopie: Une conférence sur les défis et les opportunités de l'Afrique a débuté à Addis Abeba.

Addis Abeba — L'Institut des affaires étrangères, en collaboration avec le Centre d'études Al Jazeera, a organisé une conférence de deux jours sur le thème « L'Afrique : les défis de la fragilité et la capitalisation de la concurrence internationale ».

La conférence a réuni des experts, des décideurs politiques et des représentants de groupes de réflexion du Moyen-Orient et d'Afrique pour discuter des problèmes multiformes auxquels sont confrontées les nations africaines, notamment la sécurité régionale, l'héritage de la fragilité, les défis internes et l'engagement étranger, les guerres par procuration et les milices transfrontalières, entre autres questions urgentes.

Dans son discours d'ouverture, Jafer Bedru, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, a dévoilé que la conférence vise à relever les défis de la fragilité tout en capitalisant sur la concurrence internationale en Afrique.

Il a souligné l'engagement de l'Institut à mener des recherches basées sur des données et à organiser des événements percutants aux niveaux national, régional et international.

Cette conférence marque la première collaboration entre l'Institut des Affaires Etrangères et le Centre d'Etudes d'Al Jazeera sur un événement aussi important.

Le directeur de recherche du Centre d'Etudes d'Al Jazeera, Ezzeddine Abdelmoula, a déclaré que nous, en Afrique et dans le monde arabe, devons avoir une coopération solide.

"Je pense que la coopération est essentielle et, de plus, elle nous aide à nous lancer dans un long voyage et à surmonter un certain nombre de défis."

Les participants participeront à une série de panels et de discussions visant à favoriser la collaboration et les solutions innovantes pour améliorer la résilience et la position mondiale de l'Afrique, a-t-il été indiqué.