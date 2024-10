Afrique: CAN-2025 (Qualifications) - L'Algérie étrille le Togo (5-1) et conforte sa 1ère place

Annaba — L'équipe nationale de football a étrillé son homologue togolaise 5-1 (mi-temps : 1-1), en match disputé jeudi soir au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, pour le compte de la 3ème journée (Gr. E) des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025.

En début de rencontre, les algériens peinaient à trouver leurs marques, même si Aouar, irrégulièrement bloqué dans les 16 mètres, aurait pu bénéficier d'un penalty à la 4' et malgré le joli tir de Benrahma qui voit le cadre s'échapper (9').

Et c'est contre le cours du jeu que les Togolais parviendront à ouvrir le score par Thibault Klidj qui, bien servi par son capitaine Ortega Djene, profite d'un mauvais placement de Tougaï et d'une hésitation du keeper Alexis Guendouzi pour loger le cuir dans les filets (11').

Une réalisation qui plongera le stade du 19-Mai dans la stupeur avant que Saïd Benrahma ne sonne la révolte en décochant une superbe frappe de 25 m qui ne laisse aucune chance au portier togolais (29').

Toutefois, bien que ragaillardis par cette égalisation, les algériens n'arrivent pas à développer ce football alléchant que le public annabi (qui joua parfaitement son rôle de 12e homme) attendait.

Le milieu de terrain, en particulier, semblait incapable de poser le jeu et d'alimenter les attaquants en ballons "exploitables", à l'image d'un Adem Zorgane, très travailleur mais maladroit, aussi bien dans la relance que dans les duels.

Heureusement pour les Fennecs, les choses changèrent du tout au tout dès la reprise grâce notamment à l'incorporation de Hicham Boudaoui en remplacement de Zorgane.

Et c'est en toute logique que les algériens trouveront à nouveau l'ouverture après une faute du gardien togolais sur Bounedjah (54') sanctionnée par un penalty que Saïd Benrahma transforme imparablement, s'offrant un joli doublé, lui qui ne fut pas étincelant dans le jeu.

C'était, dès lors, parti pour une domination sans partage des protégés des Petkovic qui rateront un but tout fait à la 62', Baghdad Bounedjah n'ajustant pas son heading après que Gneni a relâché le ballon à la suite d'un tir de Mahrez.

Alexis Guendouz sera, c'est vrai, à la parade à la 57' à la suite d'un essai à ras du sol d'Aholou, mais la réaction algérienne est immédiate puisque Houssem Aouar parvient, calmement à inscrire le 3è but en plaçant le cuir dans le petit filet intérieur, hors de portée de Gneni (68').

Après un nouveau raté de Bounedjah, peu en réussite, qui perd son duel avec le gardien (74') et après un superbe arrêt de Guendouzi qui repousse un tir ultra-puissant de Klidje, le festival algérien se poursuit avec Amine Gouiri (entré à la place de Bounedjah), qui porte la marque à 4 à 1 après qu'Amoura (remplacement d'un bien décevant Mahrez) ait buté sur Gneni (86').

Dans les arrêts de jeu (90 + 4), Mohamed El Amine Amoura, à la réception d'un magnifique travail en triangle, oeuvre du jeune Maza (qui fit son baptême de feu en EN), de Gouiri et de Farsi, marque le 5è but et donne au score une dimension plus en rapport avec la domination des Fennecs.

Déclarations des sélectionneurs à l'issue match

-Vladimir Petkovic (Algérie):

"Je suis très heureux d'avoir gagné ce match et je félicite mes joueurs. Nous avons bien commencé le match, nous avons commencé par bien gérer le jeu en première mi-temps, nous avons eu entre 12 et 13 tirs au but, mais la tâche est devenue difficile quand l'équipe togolaise a marqué son seul but".

"Si on parle de la défense de l'équipe algérienne en première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs face à une équipe togolaise qui jouait avec beaucoup d'agressivité, mais nous nous en sommes rendu compte et nous avons bien géré la situation par la suite".

"En deuxième période, nous avons mieux performé et corrigé nos erreurs de la première mi-temps. Nous avons inscrit 5 buts, au final, et nous sommes fins prêts pour la manche retour, lundi prochain à Lomé".

-Dare Nibombe (Togo):

"Nous avons encaissé cinq buts et c'est très regrettable. Nous avons assez bien joué la première mi-temps, mais nous avons eu du mal après la pause. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en seconde période, nous avons manqué des ballons faciles et l'équipe algérienne a un grand groupe et de jeunes talents qui ne manquent pas les occasions qu'ils se procurent devant le but".

"Nous avons encore beaucoup de travail, surtout psychologique, à faire pour le match retour dans quelques jours et nous n'avons pas assez de temps pour préparer le prochain match, mais nous nous efforcerons de remédier aux lacunes malgré les nombreuses absences dans notre équipe".