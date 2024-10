Ile Maurice: L'accord signé !

Lors d'une conférence de presse hier, l'Alliance du changement comprenant le Parti travailliste, le Mouvement militant mauricien, les Nouveaux Démocrates et Rezistans ek Alternativ (ReA) - a signé un accord pour affronter ensemble les prochaines élections législatives. Selon Navin Ramgoolam, c'est un accord «historique» entre quatre partis qui sont «nés» dans l'opposition et qui ont désormais devant eux ceux qui sont «nés» dans le pouvoir. Pour le leader des Rouges, l'objectif maintenant est de sortir le pays des griffes des «mafiosi», et de redresser le pays, l'économie et le pouvoir d'achat.

Navin Ramgoolam est revenu sur une lettre émanant du bureau du Premier ministre, datant du 7 octobre, évoquant le déplacement des urnes aux élections du 10 novembre. Navin Ramgoolam a soutenu que des éclaircissements à ce sujet seraient demandés au bureau du commissaire électoral prochainement. Il a dit vouloir notamment l'assurance qu'il n'y ait pas de magouille et que les élections seraient «free and fair». Il a aussi confirmé que Kugan Parapen, de ReA, serait candidat dans la circonscription n°1 (Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest).

Richard Duval a pour sa part fait état des négociations qui n'étaient pas faciles, mais a souligné le plaisir d'accueillir ReA dans l'alliance. Il a aussi salué la sagesse et le savoir-faire de Navin Ramgoolam et de Paul Bérenger dans cet aboutissement.

Ashok Subron a parlé lui d'un moment historique, les élections prochaines qui marqueront un tournant dans l'histoire du pays. Il a indiqué comment l'alliance intégrait désormais la voix de la jeunesse et la «digital generation» dans l'Alliance. Il a aussi parlé des priorités et des clauses que comportaient l'accord signé, notamment pour les travailleurs et l'écologie, mais aussi des réparations à venir, comme la reproclamation de la plage publique de Pomponette ou encore les réparations aux victimes du naufrage du Wakashio.

Paul Bérenger a qualifié ce jour de «très important pour le pays», et s'est dit «très, très heureux» du dénouement. Il a aussi annoncé que, dans la circonscription n°1, les candidats seront Fabrice David, Kugan Parapen et Arianne Navarre-Marie. Quant à Jasmine Toulouse, qui était pressentie comme candidate, «nou pou trouv enn sime pou avanse tou ansam», a-t-il fait valoir.

L'Alliance du changement s'enregistre aujourd'hui à la Commission électorale. Répondant à une question de la presse, Navin Ramgoolam a fait comprendre que la liste des candidats était presque finalisée. Interrogé sur un rapprochement entre l'Alliance du changement et Zahid Nazurally et Ismaël Rawoo, le leader des Rouges a dit qu'ils n'étaient pas en contact, mais que les deux démissionnaires du Muvman Liberater avaient exprimé le désir de le rencontrer. Est-il disposé à les rencontrer ? La porte est ouverte à tous ceux qui veulent aider l'Alliance, a-t-il lancé.

Invité à commenter les mécontentements au n°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or), Navin Ramgoolam s'est dit uniquement concentré sur son alliance.