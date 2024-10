Ile Maurice: Vikram Hurdoyal - «Même après ma révocation, j'étais sur le terrain»

L'Alliance Lepep a présenté les deux colistiers de Vikram Hurdoyal dans la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), Vikesh Sohodeb et Sameer Chitbahal, mercredi, à Bel-Air-Rivière-Sèche, lors d'un comité exécutif. Vikram Hurdoyal a déclaré : «Le sourire, le contentement et l'excitation de nos membres me donnent le courage pour ces élections générales.Tout le monde est prêt pour cette bataille qui nous attend.» Il a souligné qu'il avait «la responsabilité de travailler avec [ses] deux colistiers pour sillonner la circonscription».

Vikram Hurdoyal, qui est au n°10 depuis 12 ans, a mentionné le soutien indéfectible de son ancien colistier, le ministre sortant des Services financiers, Sunil Bholah, affirmant que leurs malentendus étaient dissipés. «Cette fois-ci, ce sera un bateau Titanic plus grand et avec plus de monde qui continuera à grandir. Je suis sûr et certain qu'au n°10, nous gagnerons les élections générales par 3-0.»

Concernant sa révocation, il a précisé que le Premier ministre avait déjà répondu à cette question, le 7 octobre. «Même quand j'étais révoqué, je suis resté sur le terrain pour apporter mon soutien aux gens.» Il a également lancé un appel aux membres de l'opposition de le rejoindre s'ils se sentaient lésés. Aux internautes, il a dit : «Il est important de se rappeler que derrière chaque commentaire, il y a une personne, souvent un père de famille.»