Ile Maurice: Muvman Liberater - Deux démissions en trois jours

Après la démission du Deputy Speaker et membre du Muvman Liberater (ML), Zahid Nazurally, lundi soir, c'est l'ex-PPS et leader adjoint du ML, Ismaël Rawoo, qui a claqué la porte du parti mercredi soir. Dans une lettre adressée à son désormais ex-leader, Ivan Collendavelloo, le député sortant de la circonscription (n°13) (Rivière-des-Anguilles-Souillac) fait état d'une décision qui résulte «d'une réflexion approfondie sur mon avenir politique et sur les principes que je souhaite défendre. Il est évident que depuis plusieurs années, le ML est resté en position subalterne au sein de l'alliance politique, incapable de défendre ses priorités, ni de faire avancer les intérêts de ses membres et de ses électeurs. Cette dépendance a affaibli notre capacité à agir de manière autonome et à répondre aux attentes légitimes de notre base électorale».

L'ex-PPS a fait ressortir que cela «fait maintenant quatre ans que nous n'avons plus de rôle significatif au sein du gouvernement. Malgré les efforts déployés et les sacrifices consentis, nous sommes souvent exclus des décisions stratégiques, ce qui a gravement érodé notre influence et diminué notre capacité à représenter nos membres et partisans sur le terrain». Selon le dentiste de profession, il a travaillé en permanence dans sa circonscription «sans le soutien adéquat du parti», le ML. Songe-t-il à rejoindre un autre parti politique ? Ou est-il parti du ML, en colère de n'avoir pas eu une deuxième investiture pour ces prochaines élections ? Nous avons tenté de lui poser la question, hier, mais Ismaël Rawoo est resté injoignable toute la journée.

Cependant , selon son proche entourage, le nouveau démissionnaire a tout fait pour ne pas quitter le n°13. «Il avait exprimé l'envie de travailler aux côtés de ses deux colistiers - Padayachy et Jagutpal - pour un deuxième mandat. Mais il y a eu toutes sortes de baton dan larou, notamment la venue à un moment donné du poulain d'Alan Ganoo, Parwez Nunnoo, dans son bastion.» Ismaël Rawoo avait lui-même ouvertement dit qu'il était cependant déjà convenu que pour cette circonscription du Sud, deux tickets iraient au Mouvement socialiste militant et le troisième au ML. Mais, dit-on, il semblerait que, récemment, les plans aient changé. C'est ainsi, que le dentiste a fait comprendre à de nombreux partisans qu'il serait muté. «Il était convaincu qu'il aurait son ticket dans la circonscription n°10 (Montagne- Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est. Mais finalement, il a été complètement mis au placard. Il s'est senti humilié.»

Pour rappel, les noms des candidats du n°10 pour l'Alliance Lepep ont été cités, mercredi. Il s'agit de Vikram Hurdoyal, du dentiste Vikesh Sohodeb et de Sameer Chitbahal, comptable de profession. Reste désormais à savoir qui sera aux côtés de Kailesh Jagutpal et de Renganaden Padayachy au n°13...