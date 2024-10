Afrique: Littérature - Prince Arnie Matoko représentera le Congo au FILAB

L'écrivain congolais Prince Arnie Matoko prendra part aux côtés d'autres écrivains africains à la deuxième édition du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin "FILAB" qui se tiendra du 10 au 12 octobre à Cotonou au Bénin. La rencontre sera une occasion pour les acteurs de l'industrie du livre d'échanger et de partager des idées et connaissances autour du patrimoine culturel africain.

Prince Arnie Motoko, né en 1982 à Pointe-Noire, au parcours scolaire et académique inspirant, après l'obtention en 2008 de son bac A4 lettres, il s'inscrit à la faculté de droit de l'université Marien-Ngouabi.

Titulaire d'un master en droit public en études internationales et communautaires, il est sélectionné Major par la CICR Congo, parmi les quarante lauréats, pour représenter le Congo à Niamey à la troisième édition du concours régional francophone de plaidoirie sur le droit international humanitaire.

En 2011, il obtient en tant que major de la promotion le concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature "ENAM", filière magistrat. Il est donc procureur de la République près le tribunal administratif de Brazzaville, enseignant à l'Université Marien-Ngouabi faculté de droit, à l'université Henri-lopes, ainsi que dans d'autres instituts d'enseignement supérieur.

Passionné de littérature depuis le collège, Prince Arnie Motoko est l'auteur d'une production féconde en qualité de poète, moraliste, nouvelliste et romancier. Depuis 2018, il est consacré dans plusieurs oeuvres en anthologies de littérature et participe activement dans plusieurs activités littéraires tant sur le plan national que sur le plan international, à savoir le festival international des fous du livre à Yaoundé au Cameroun, Salon du livre africain de paris, Festival international des arts assimilés du Bénin, Festival international du livre gabonais, le Meeting international du livre et des arts associés, Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé.

Il est d'ailleurs lauréat du prix Mongo beti 2018 pour l'ensemble de son oeuvre par l'association des jeunes écrivains et artistes du Congo ; prix Mila du livre francophone en 2022 à Abidjan ; Prix Tchicaya-Utamsi de l'espoir poétique décerné par l'Association internationale Tchicaya-Utamsi à Pointe-Noire, en 2023 ; grand prix Sily 2024 au selon international des industries du livre Yaoundé ; médaille d'honneur du Meeting international du livre et des arts associés à Abidjan en 2022.

En effet, sur le thème " La contribution du livre et des arts dans l'économie de l'industrie culturelle", le deuxième grand rendez-vous annuel rassemblera les acteurs du livre et des arts de différents pays du monde autour d'une multitude d'activités littéraires et culturelles.

Au programme de cette édition, des conférences débats, des tables rondes, des séances de dédicaces, des expositions, des cafés littéraires, des ateliers d'écritures, des échanges professionnels et des visites touristiques. Le FILAB veut ainsi se mettre au carrefour de la diversité littéraire et artistique africaine.

Le FILAB est une opportunité pour tous les acteurs de la chaîne du livre et de l'art, une rencontre d'échanges et de partage autour du patrimoine culturel béninois, africain et mondial. Pendant trois jours, historiens, slameurs, économistes, écrivains, musiciens, photographes, cinéastes, chercheurs, journalistes, poètes, conteurs, plasticiens et universitaires venant du monde entier déposeront leurs valises à Cotonou pour une célébration inoubliable.