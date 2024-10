De succès en succès, le trio Madjesi est au summun de la gloire et entraîne des foules immenses à chacune de ses productions au point où certains toits des édifices s'écroulaient à maintes reprises sous le poids des fans avec à la clé plusieurs morts et posant à chaque fois des problèmes aux services d'ordre.

Au fil des temps, l'orchestre Sosoliso du trio Madjesi domine la scène musicale kinoise et très rapidement le groupe fait parler de lui et se produit dans les plus grandes salles de Kinshasa dont celle de la voix du zaïre (siège de la radio de la télévision nationale), drainant des milliers de fans. L'hystérie collective qu'il provoque a du mal à être jugulée par les forces de l'ordre.

L'on se souviendra de leur retour d'une tournée africaine qui a connu un grand succès, le Trio Madjesi se produisit en concert à Kinshasa où le toit d'une église a voisinant le bar où les fans étaient montés pour assister au concert s'effondra faisant cinquante morts.

Ensuite dans la liesse de la participation de l'équipe nationale de football les Léopards du Zaïre à la coupe du monde de 1974, le trio Madjesi au paroxysme de la gloire se considérant comme un symbole de la République se présenta sur scène à la télévision zaïroise en maillot des Léopards avec ballon de football, spectacle qui enflamma davantage les fans et attira l'attention des producteurs européens qui les invitèrent à se produire à l'Olympia de Paris sur la base d'un contrat signé le 21 juin 1976 avec Bruno Coquatrix patron de l'Olympia.

Mais malheureusement ce que tout le monde craignait fini par arrivé. En effet, le concert à l'Olympia de Paris qui était sur le point de se réaliser n'eut pas lieu car le trio Madjesi poursuivi par la justice zaïroise fut assigné à comparaître devant les tribunaux pour malversations financières à cause des fortes sommes d'argent perçues en francs CFA lors de leurs prestations à Bangui en République centrafricaine sur invitation du président Jean Bedel Bokassa où le trio Madjesi avait connu un immense succès.

De retour à Kinshasa, le trio Madjesi convertit les francs CFA en zaïres (monnaies zaïroise) par le biais du marché informel au lieu de passer par les institutions bancaires, ce qui fut considéré comme une infraction par des pouvoirs publics. Analysant ladite interpellation du trio Madjesi par la justice zaïroise, le commun des mortels, analysant la situation, soupçonna les trois mousquetaires Franco Luambo Makiadi, Tabu Ley Rochereau et Verckys Kiamwangana (grand leaders de la musique kinoise) d'être à l'origine de cette interpellation car, selon eux, le trio Madjesi et l'orchestre Sosoliso étouffaient non seulement leur évolution dans la sphère musicale kinoise mais aussi manifestaient une antipathie envers le trio Madjesi composé des étrangers originaires de trois pays différents, à savoir Mario de l'Angola, Djeskain du Congo Brazzaville, Sinatra du Zaïre.

Par la suite, en 1975, L'Umuza (Union des musiciens zaïrois) alors présidée par Franço Luambo Makiadi pris la décision de suspendre l'orchestre Sosoliso pour une durée d'un an pendant que le trio Madjesi se préparait pour le concert de l'Olympia de Paris prévu pour le 12 décembre 1976, suspension qui ipso facto entraîna l'annulation du concert de l'Olympia de Paris.

A suivre